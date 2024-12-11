不僅演唱OST還特別演出！《愛在獨木橋》第6集邀請美聲10cm權正烈驚喜登場本色演出～

實力歌手10cm權正烈近來演唱許多人氣電視劇的OST歌曲，並且相當受到歡迎，從《淚之女王》的「Tell Me It's Not A Dream」以及《背著善宰跑》的「Spring Snow」，目前熱播中的《愛在獨木橋》也有10cm的演唱，並且還在最新一集中特別演出！

12月8日下午由10cm所演唱的tvN電視劇《愛在獨木橋》OST Part5「Be in love」透過各大音源網站正式公開，這首歌曲也有著10cm的清新吉他風格，節奏輕快並且讓人聽起來心情輕鬆，加上歌詞中表達著「想要對你的話太多了 卻說不出口」「見到你的時候 總是只會生疏尷尬地笑著」描述青春戀曲相當可愛的句子，相當切合電視劇《愛在獨木橋》的劇情發展。



除了演唱OST，10cm更在劇中的第6集特別演出。劇情描述尹志源（鄭裕美飾）與實習老師孔文洙（李施優飾）有一段獨處的時光，兩人就來到了戶外用餐空間吃點東西，更能夠欣賞10cm的現場演唱。而孔老師也趁著這樣的氣氛對尹志源告白自己的心意，尹志源雖然發出了好人卡，不過孔老師也預告將持續進行攻勢。不過在尹志源心煩意亂回到校園慢跑時，瘋狂紫丁香卻已開滿了花…也意味著她輸了賭注而必須與仇家般的石志源交往！



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