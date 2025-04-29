梁宽植即将被超越～朴宝剑新作5月31日与观众们见面！为《Good Boy》连续六个月期间每日练拳击2小时！

日前凭藉《苦尽柑来遇见你》中饰演梁宽植的动人演技深植人心，并入围百想艺术大赏的演员朴宝剑，马不停蹄即将再以新角色与大家见面！JTBC新作品《Good Boy》即将於5月31日首播，朴宝剑拥有强劲运动员眼神的海报也随即公开。

JTBC将在每周六日播出的新电视剧《Good Boy》，剧情描述经由特别采用而成为警察的金牌选手们，这次脖子上挂的不是奖牌而是挂上了警察的证件，对抗这个违背良心以及恶霸横行的世界。而朴宝剑也一改在前一部作品《苦尽柑来遇见你》的造型，而成为一位青春金牌运动员。今日公开的角色海报有著拳击手的锐利眼神，令人相当期待。



朴宝剑将在新作《Good Boy》中展现前所未有的面貌，公开前就已引发话题讨论，从他以往作品《云画的月光》《男朋友》《青春纪录》等等看来，演技不受限戏路也相当宽广，对於角色的消化利总是相当完美，尤其是近来的人气话题之作《苦尽柑来遇见你》更是让大家对於梁宽植这个角色喜爱不已，更认为他演出的戏份太少有点可惜。本次在《Good Boy》中他将变身为国家代表拳击选手，透过特招成为警察的尹东柱一角。



公开的海报已经令人眼睛为之一亮，朴宝剑每天透过肌力运动1小时，拳击训练2小时，这样的运动练习进行了六个月以上，刻苦努力的结果呈现在这张海报中，脸上流淌著血液，缠著绷带紧紧握住的拳头，脖子也似乎下一秒就要爆炸，加上他炽热燃烧的眼神，让这海报充满了正要爆发的满满能量，面对世界上犯规的恶霸，他正等著用拳头伺候，痛宰他们一顿。



制作组更说明，《Good Boy》并不是单纯的动作剧，而是体现了年轻人如何以自己的方式选择正义，更透露朴宝剑为了呈现出尹东柱这样的角色，除了辛苦训练更增加了体重，制作组对於朴宝剑的新形象称赞不已，也希望观众们多多期待。《Good Boy》将於5月31日晚间首播。



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