10CM终於露面！YOUNG POSSE找他feat.新歌〈COLD〉，汗蒸幕拍摄网喷笑

KARA师妹、2023年出道的DSP Media旗下女团「YOUNG POSSE」，2日发行特别专辑《COLD》，同名主打歌MV赴台湾拍摄，公开后颇受欢迎，而和她们feat.的「韩国情歌王子」10CM虽然没一起拍摄MV，但拍摄了一支LIVE CLIP。

*先前报导回顾：

‎〈曾敬骅演出韩国女团YOUNG POSSE feat.10CM MV！MV台湾拍摄制作，剧情反转引讨论！〉

YOUNG POSSE昨（5）日释出〈COLD〉「汗蒸幕版本」的「HOT & COLD LIVE CLIP」，在〈COLD〉歌曲公开后便被赞许「灵魂导入」的10CM终於现身。歌曲虽然叫〈COLD〉，但他们却在汗蒸幕拍摄，不同於MV的暗黑与正经，一群人在汗蒸幕戴著毛巾表演、享受，反差十足。



比起原MV比例上较多海外网友留言，此LIVE CLIP对韩国网友而言似乎更深刻有趣，留言「是因为在热呼呼的汗蒸幕很爽才叫COLD吧，就像进热水池喊『喔～～好爽』一样？」、「企划强者，冲击力真不是盖的，在汗蒸幕唱COLD就从最冷房开始，大家都像10几岁，太可爱了」、「不是吧，这根本想像不到，汗蒸房也是从COLD房（冷房）开始的，权正烈（10CM主唱本名）一起拍好像叔叔戴著侄女一起来，在汗蒸房用感性百分百状态唱歌也好好笑」、「活到现在第一次看到汗蒸幕版本LIVE CLIP」……等等。

▼〈COLD〉首个场景就在冷房，10CM还忍不住随著手舞足蹈



▼10CM从头到尾一本正经唱歌，看起来更搞笑了



据YOUNG POSSE昨日Showcase，成员Sunhye（郑先惠）便率先透露10CM虽然没能一同拍MV但拍了LIVE CLIP，过程10CM相当照顾她们，一起拍到了凌晨，为此她们送了礼物感谢。



▼10CM和YOUNG POSSE合照



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻