【多图】户外品牌举行开幕活动！Krystal郑秀晶、SEVENTEEN Hoshi、魏化儁、ILLIT等人出席！

Krystal郑秀晶、SEVENTEEN Hoshi、魏化儁、ILLIT（封面图源：TVDaily）
11日下午，加拿大户外品牌在圣水洞举行期间限定店开幕，许多艺人出席当天的活动。
Krystal郑秀晶
Krystal郑秀晶（图源：TVDaily）Krystal郑秀晶（图源：TVDaily）Krystal郑秀晶（图源：TVDaily）
魏化儁
魏化儁（图源：TVDaily）魏化儁（图源：TVDaily）
SEVENTEEN Hoshi
SEVENTEEN Hoshi（图源：TVDaily）SEVENTEEN Hoshi（图源：TVDaily）
ILLIT
ILLIT （图源：TVDaily）ILLIT （图源：TVDaily）
ILLIT YUNAH
ILLIT YUNAH（图源：TVDaily）
ILLIT MINJU
ILLIT MINJU（图源：TVDaily）
ILLIT MOKA
ILLIT MOKA（图源：TVDaily）
ILLIT WONHEE
ILLIT WONHEE（图源：TVDaily）
ILLIT IROHA
ILLIT IROHA（图源：TVDaily）
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