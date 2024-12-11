《我家的熊孩子》金俊昊&金智珉相差9岁之恋修成正果♥ 求婚成功明年结婚！

曾为《两天一夜》班底，目前为《我家的熊孩子》、《脱掉鞋子恢单4Men》班底的谐星金俊昊，终於和同为谐星的女友金智珉修成正果！
SBS《我家的熊孩子》制作单位向《TVDAILY》透露金俊昊已正式向金智珉求婚，两人约定明年结婚，求婚内容将在12月中旬於节目上公开。
金俊昊和金智珉是谐星圈前后辈，一个1975年12月生，一个1984年生11月生，相差近9岁。金俊昊由於离过婚，担任《我家的熊孩子》与《脱掉鞋子恢单4Men》班底分享了许多独居与离婚后的生活，2022年认爱金智珉后不时带她一同上节目「放闪」，双方也明白地表示是以结婚为目标交往。其他节目、金智珉个人YouTube也有两人甜蜜画面。
今年上半年，金俊昊在《我家的熊孩子》透露过谐星歌手赵惠莲、唱将GUMMY与唱跳歌手SE7EN，都亲自表达要在他们婚礼上献唱祝歌的意愿。而今节目确定播出他向金智珉求婚的内容，或许明年婚礼也会搬上萤幕和观众们分享喜悦。婚后也许还可以像希澈所说的，从《我家的熊孩子》与《脱掉鞋子恢单4Men》毕业，改到《同床异梦》分享婚后生活。
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