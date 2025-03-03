曾敬骅演出韩国女团YOUNG POSSE feat.10CM MV！MV台湾拍摄制作，剧情反转引讨论！

以电影《返校》、《刻在你心底的名字》成名，近期以Netflix台剧《童话故事下集》再获讨论的台湾演员曾敬骅，演出韩国女团YOUNG POSSE feat.「韩国情歌王子」10CM MV〈COLD〉，受到广大讨论，尤其是剧情，MV在YouTube已破20万观看次数。

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YOUNG POSSE的〈COLD〉是专辑同名主打歌，不少人认为MV剧情在众女团之中很大胆、少数有如此暗黑的情节，穿插的时间线与画面细节也让人称赞烧脑有反转。简单来说剧情包含家庭与校园悲剧，还有情人之间的犯罪问题，曾敬骅和Yeonjung（魏延静）是手足，两人为了报复离家的爸爸对Doeun（金徒誾）设下圈套，最后一幕他们把Doeun坠楼影片血淋淋传给爸爸。



MV各国网友热烈讨论，涌入最多的是英语留言，包含「从未见过KPOP团体探索如此黑暗的主题，情节真的很好，YOUNG POSSE每次都让人吃惊」、「从〈ATE THAT〉到〈COLD〉，YOUNG POSSE绝对知道如何探索不同概念」、「4:32在延静后面掉下来的鸟是徒誾坠楼的象徵」、「需要更多这样的MV出现在KPOP」、「在这时代还有近6分钟且故事情节很好的MV吗？」。

韩国网友则留言「不是，我看的时候也哭了……不夸张，边听边哽咽，大家演技都很好，和上次的主题完全不同，音乐、概念、实力、外貌一个都不差……」、「以为只是单纯的三角关系，直到结局后真的吓了一跳真的很棒，歌当然也好听」、「YOUNG POSSE双重性真的很了不起……从〈ATE THAT〉到〈Cold〉一次回归就变身了吗？哇太好了」……等等。韩国论坛Theqoo上网友倒对歌曲本身有较多讨论，讶异YOUNG POSSE的风格变身也赞许10CM的灵魂导入。



大家对MV都给予高度评价，那么是谁拍的呢？MV末尾可看见工作人员全员名单，是台湾团队制作，取景也在台湾，仔细听也可听见延静的台词是华语，「嗯，这个」、「唉，我先走了」。导演黄婕妤正是Netflix台剧《爱爱内含光》导演，生涯拍摄过近70支MV，理想混蛋〈我反刍著你留下的寂寞〉、林俊杰〈如果我还剩一件事情可以做〉、孙燕姿〈余额〉……都出自他手。



台湾网友除了讨论制作团队和取景，曾敬骅当然是最受欢迎的讨论对象。先前在Threads上便不时有网友好奇除了刘以豪和许光汉之外，还有什么样的演员到韩国发展会受欢迎，非常多人推荐曾敬骅，曾敬骅刚好就有作品端出来，他能否如台湾网友所愿再进一步进军韩国，令人期待。



另外还值得注意的是，YOUNG POSSE整张《Cold》专辑设计还有曲目都和〈Cold〉MV相关，〈Lovestagram〉、〈Blue Dot〉、〈Daddy Don't Leave Me〉、〈Santa Claus Left Me No Goodz〉〈Oskar's Drawing〉，专辑制作团队显然是下功夫将整张专辑以完整的故事推出。



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