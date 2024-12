2024年韩网最火爆的梗！每一个都超洗脑，连边佑锡都逃不掉「嘿，嘟比嘟比，棒棒」

2024年接近尾声,今年的韩国网路上又爆出哪些新梗呢?

1.汉江猫咪

「猫咪在冻得硬邦邦的汉江上行走」出自韩国新闻中的一个画面,正式新闻与可爱场景的冲突性,配上主播字正腔圆、具有魔性节奏的旁白让人听一遍就记住了,还在网路上引起了人们关注和争相模仿,不少爱豆都参与其中。

2. 晚安大小姐

谁还没听过这首歌? 亲爱的大小姐 再不睡觉的话 我可就要跳舞了哦!!两位韩国搞笑艺人打扮成执事LOOK,造型油腻,动作搞笑,网友们调侃「看了一天难受,不看难受一天」!

3. 麻辣糖葫芦

那么我在前辈心里,糖糖葫芦葫芦~~土味洗脑神曲!

4. 我是2年级车诺恩

歌曲的主人公车诺恩小朋友患有ADHD(缺陷多动障碍),开学前爸爸因担心儿子交不到朋友,於是给他写了这样一首歌关於自我介绍的歌,希望自己的儿子能在学校交到朋友,也引来很多明星挑战!



5. Tiramisu Cake

歌曲来自We Are The Night,因旋律朗朗上口、舞蹈动作简单易学,火速在网路上流行起来。甜甜的提拉米苏蛋糕,谁不爱呢?

6. 外貌check

流行於年轻人之间,词语原本意思是「检查外貌」或者「看一下外貌」,通常用於调侃自己或朋友的外貌,甚至用来形容某些非常完美或夸张的外貌特徵。

hannie’s version of “외모 check” being “energy check~~” i love it pic.twitter.com/gO7FaJAAb9