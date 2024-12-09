2024年韩网最火爆的梗！每一个都超洗脑，连边佑锡都逃不掉「嘿，嘟比嘟比，棒棒」
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2024年韩网最火爆的梗！每一个都超洗脑，连边佑锡都逃不掉「嘿，嘟比嘟比，棒棒」

生活   2024年12月9日   星期一08:26   Tracy  

（封面图源：IG@varoent_official）

2024年接近尾声，今年的韩国网路上又爆出哪些新梗呢？

1.汉江猫咪

「猫咪在冻得硬邦邦的汉江上行走」出自韩国新闻中的一个画面，正式新闻与可爱场景的冲突性，配上主播字正腔圆、具有魔性节奏的旁白让人听一遍就记住了，还在网路上引起了人们关注和争相模仿，不少爱豆都参与其中。

2. 晚安大小姐

谁还没听过这首歌？ 亲爱的大小姐 再不睡觉的话 我可就要跳舞了哦！！两位韩国搞笑艺人打扮成执事LOOK，造型油腻，动作搞笑，网友们调侃「看了一天难受，不看难受一天」！

3. 麻辣糖葫芦

那么我在前辈心里，糖糖葫芦葫芦～～土味洗脑神曲！

4. 我是2年级车诺恩

歌曲的主人公车诺恩小朋友患有ADHD（缺陷多动障碍），开学前爸爸因担心儿子交不到朋友，於是给他写了这样一首歌关於自我介绍的歌，希望自己的儿子能在学校交到朋友，也引来很多明星挑战！


5. Tiramisu Cake

歌曲来自We Are The Night，因旋律朗朗上口、舞蹈动作简单易学，火速在网路上流行起来。甜甜的提拉米苏蛋糕，谁不爱呢？

6. 外貌check

流行於年轻人之间，词语原本意思是「检查外貌」或者「看一下外貌」，通常用於调侃自己或朋友的外貌，甚至用来形容某些非常完美或夸张的外貌特徵。

7. APT.

年度最洗脑的歌曲当数BLACKPINK ROSE和Bruno Mars合唱的《APT.》，ROSE透露歌曲灵感来自於韩国的酒桌游戏，还亲自示范了玩法，目前已风靡全球。


8. 宝可梦
嘿，嘟比嘟比，棒棒！满脑子都是这个旋律，根本「甩不掉」！

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