2024年韩网最火爆的梗！每一个都超洗脑，连边佑锡都逃不掉「嘿，嘟比嘟比，棒棒」

2024年接近尾声，今年的韩国网路上又爆出哪些新梗呢？

1.汉江猫咪

「猫咪在冻得硬邦邦的汉江上行走」出自韩国新闻中的一个画面，正式新闻与可爱场景的冲突性，配上主播字正腔圆、具有魔性节奏的旁白让人听一遍就记住了，还在网路上引起了人们关注和争相模仿，不少爱豆都参与其中。

미친!!! 김혜윤 한강고양이 챌린지 뜸!!!!!



착장 보니까 살롱드립 착장이잖아....

pic.twitter.com/3CKQJSoE8V — 루키 (@sz_rookie) May 20, 2024

한강 고양이 챌린지 해찬마크 pic.twitter.com/FvBTkZadYT — sam (@samoxn) August 8, 2024

2. 晚安大小姐

谁还没听过这首歌？ 亲爱的大小姐 再不睡觉的话 我可就要跳舞了哦！！两位韩国搞笑艺人打扮成执事LOOK，造型油腻，动作搞笑，网友们调侃「看了一天难受，不看难受一天」！

241005 체리랑 숩이랑 낮공 #정수빈



못말리는 아가씨 잘자요 아가씨 챌린지 pic.twitter.com/tHCYFkTXie — 에스카 (@jsy_jsb45) October 5, 2024

3. 麻辣糖葫芦

那么我在前辈心里，糖糖葫芦葫芦～～土味洗脑神曲！

태민군이 안 할 것 같은 챌린지 1위 마라탕후루를 로투킹에서 보네 이걸 같이 추네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/UvPIDLOKcu — 이유 (@xoreasonox) September 16, 2024

4. 我是2年级车诺恩

歌曲的主人公车诺恩小朋友患有ADHD（缺陷多动障碍），开学前爸爸因担心儿子交不到朋友，於是给他写了这样一首歌关於自我介绍的歌，希望自己的儿子能在学校交到朋友，也引来很多明星挑战！

240607 #비투비 #육성재 뮤직코리아 대면팬싸



나는 1학년! 2반! 차미반의 친구! 랩하는 걸 좋아하는 친구! 뭐가 됐든! 행복하면 됐지!



악 육성재 차노을 챌린지 풀로 주세요 얼른!!!!!! 너무 귀여워ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/iX3ByvFxpd — 물결 (@666bluewave) June 7, 2024

얘들아.. 영훈이 차노을 챌린지 떴드아아ㅜㅜㅜㅜㅜ

귀여워 pic.twitter.com/BsyhEzTxLd — 편지.. (@Yhkkii8) May 26, 2024



5. Tiramisu Cake

歌曲来自We Are The Night，因旋律朗朗上口、舞蹈动作简单易学，火速在网路上流行起来。甜甜的提拉米苏蛋糕，谁不爱呢？

️️

안녕하세요 에스쿱스입니다! Hoshi와 저는 최근 Allure에서 가장 인기 있는 챌린지를 시도했습니다! 티라미수 케이크 만들기부터 탕후루, 외모체크, 사랑이었나봐 챌린지, 한강고양이들과 클락슨 챌린지까지! 다양한 도전을 했고, 즐거운 순간도 많았습니다.

️️ pic.twitter.com/ADw1RfUIFO — Zecov, Vadid (@sadturxnus) August 27, 2024

경민 도훈 엠비티아이 T나와서 둘이 티라미스케이크 챌린지 찍은건가 pic.twitter.com/grsowBUrTK — (@071002_TWS_KM) August 21, 2024

6. 外貌check

流行於年轻人之间，词语原本意思是「检查外貌」或者「看一下外貌」，通常用於调侃自己或朋友的外貌，甚至用来形容某些非常完美或夸张的外貌特徵。

hannie’s version of “외모 check” being “energy check~~” i love it pic.twitter.com/gO7FaJAAb9 — skzmixxpics (@skzmixxpics) September 1, 2024

20241009백현 위드뮤



혹시 백현이 “외모check”알아요

알아요

외모check



아ㅏㅏ기여워ㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/aSdcIkFzEJ — 이토끼 (@rabbiter_lee) October 14, 2024

7. APT.

年度最洗脑的歌曲当数BLACKPINK ROSE和Bruno Mars合唱的《APT.》，ROSE透露歌曲灵感来自於韩国的酒桌游戏，还亲自示范了玩法，目前已风靡全球。

예지수 아파트 챌린지 ㅁㅊㅋㅋ

2본부처럼 기엽게 찍엇네.. 했는데 20초부터 ㅈㄴ 반전이라 기절할뻔함 pic.twitter.com/YtdfdTf0jM — 번점 (@sinrryuddaeng) October 28, 2024

마크 제노 천러 지성 아파트 챌린지 !! pic.twitter.com/jpe2GKvYy9 — 나리 (@nariO2O5) November 6, 2024

8. 宝可梦

嘿，嘟比嘟比，棒棒！满脑子都是这个旋律，根本「甩不掉」！



성화 여상 산이 포켓몬 댄스 챌린지 pic.twitter.com/X1MSgwpMx2 — 삼 (@MAS_43ver) July 7, 2024

240706 240707 변우석 서울팬미팅



포켓몬 쇼츠 챌린지

이틀치 한 눈에 보시라고 분할로 가져왔습니다

오조오억배 더 귀엽지 않나요#변우석 #ByeonwooSeok pic.twitter.com/QG5fwpFpsG — Gu2 (@Gu2_tongtong) July 7, 2024

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