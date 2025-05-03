又一精彩跨国组合！BLACKPINK的Lisa与Maroon 5（魔力红）合作推出新歌〈Priceless〉无价MV公开
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又一精彩跨国组合！BLACKPINK的Lisa与Maroon 5（魔力红）合作推出新歌〈Priceless〉无价MV公开

KPOP   2025年5月3日   星期六09:54   Mico  

（封面图源：X@maroon5、youtube@Maroon 5）

人气女团BLACKPINK成员Lisa与美国流行乐团Maroon 5（魔力红）携手合作，消息一出立刻引发粉丝们热烈关注。（快来听！！）

乐团 Maroon 5 宣布与Lisa共同推出全新单曲〈Priceless〉（无价）。这首单曲是Maroon 5即将发行的全新正规专辑的首波先行公开歌曲。透过这次的新歌，他们回归了Maroon 5一贯的音乐风格，展现出更深层次的音乐面貌。

▼Maroon 5 先行曲〈Priceless〉ft. LISA 公开MV：

最值得一提的是，〈Priceless〉是Maroon 5首次与K-POP艺人合作的歌曲。透过与Lisa的合作，团队展现出不仅要吸引韩国乐迷，更要感动全球粉丝的决心。
（图源：X@maroon5）

此外，Maroon 5除了发行新曲之外，也计划於今年推出新专辑并展开世界巡回演出，透过多样的音乐活动与粉丝见面。

而Lisa近日被入选为美国Gold House「百名亚太领袖」！官方表示她不仅作为成员很成功，作为SOLO艺人也打破多项全球纪录，还出演了HBO影集《白莲花大饭店》、在Coachella科切拉音乐节上带来个人首秀无比精彩，成绩十分亮眼。


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