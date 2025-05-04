《Heart Signal 3》「美女工程师」徐敏在孕后遭断联，公开喊话男友反被告跟踪！网友怒：难怪出生率上不去

韩国网红徐敏在因出演恋爱真人秀《Heart Signal 3》而被熟知，昨日她在SNS公开怀孕消息及男方个人信息，还PO出聊天记录暗示被男方拒绝联络，男方对此的回应竟是... 起诉她跟踪骚扰？ ！

徐敏在通过SNS公开多张与某男子的亲昵合照，还有一张胎儿超音波照片，tag男方IG帐号并写道：「祝贺你当爸了，OOO。」多张照片中，男子与徐敏在脸贴脸、抱大腿、咬脸颊、盖被子拥抱等，看起来是恋人关系。 其中一张照片拍到男方工作证，上面写著「首尔家居设计展」及公司名称、当事人姓名和职位，留言中也清楚写道男方的姓名年龄、大学名称、入学年度，相当於将宝爸身份完全曝光。







聊天记录中，徐敏在传了多封简讯，请求男方不要躲避她、救救她，还来到男方公寓门口：「接电话吧，不是你说要谈谈吗？ 不然我只能去学校和公司找你，拜托了。 我们不要走到那一步吧...」男方只在最后回复一句：「不要这样来找我。」



韩网友猜测男方「射后不理」玩消失，逼得女方只能不顾颜面公开私生活，亦对於男方与女方的颜值差距表示惊讶。

更加狗血的是，徐敏在今日再度更新IG限动，表示居然被男方起诉跟踪，恐遭到刑事处罚！徐敏在贴出相关报道称男方父亲是韩国最大的资讯科技公司NAVER的高层，自己则既没钱也没能力请律师，委屈道：「这怎能算是跟踪呢？ 我只是提议通过对话讨论如何帮我生产和抚养小孩... 是要我去死吗？」



韩网友认为若单看女方行为本身也许构成跟踪或名誉毁损，但考虑到男方是宝爸，反而应该通过法律手段强制男方支付抚养费，纷纷表示愤慨：「当男人真舒服啊，射后不理、被女方追究就起诉跟踪kkk」「真正的跟踪狂受害者反而得不到帮助」「又不能联络男方、又不允许堕胎，真的是很奇怪的法律」「 法律对女人太不利，这种情况怎么可能提高出生率」。



此外，徐敏在曾在现代汽车担任维修工程师，2020年出演恋综《Heart Signal 3》成为网络红人，2022年自曝曾和WINNER成员南太铉交往并一起吸食冰毒，还因副作用坠楼导致双侧骨盆骨折、接受医院和精神科治疗，后来双双被判缓刑。



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