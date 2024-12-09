2024年韓網最火爆的梗！每一個都超洗腦，連邊佑錫都逃不掉「嘿，嘟比嘟比，棒棒」
廣告

2024年韓網最火爆的梗！每一個都超洗腦，連邊佑錫都逃不掉「嘿，嘟比嘟比，棒棒」

生活   2024年12月9日   星期一08:26   Tracy  

（封面圖源：IG@varoent_official）

2024年接近尾聲，今年的韓國網路上又爆出哪些新梗呢？

1.漢江貓咪

「貓咪在凍得硬邦邦的漢江上行走」出自韓國新聞中的一個畫面，正式新聞與可愛場景的衝突性，配上主播字正腔圓、具有魔性節奏的旁白讓人聽一遍就記住了，還在網路上引起了人們關注和爭相模仿，不少愛豆都參與其中。

2. 晚安大小姐

誰還沒聽過這首歌？ 親愛的大小姐 再不睡覺的話 我可就要跳舞了哦！！兩位韓國搞笑藝人打扮成執事LOOK，造型油膩，動作搞笑，網友們調侃「看了一天難受，不看難受一天」！

3. 麻辣糖葫蘆

那麼我在前輩心裡，糖糖葫蘆葫蘆～～土味洗腦神曲！

4. 我是2年級車諾恩

歌曲的主人公車諾恩小朋友患有ADHD（缺陷多動障礙），開學前爸爸因擔心兒子交不到朋友，於是給他寫了這樣一首歌關於自我介紹的歌，希望自己的兒子能在學校交到朋友，也引來很多明星挑戰！


5. Tiramisu Cake

歌曲來自We Are The Night，因旋律朗朗上口、舞蹈動作簡單易學，火速在網路上流行起來。甜甜的提拉米蘇蛋糕，誰不愛呢？

6. 外貌check

流行於年輕人之間，詞語原本意思是「檢查外貌」或者「看一下外貌」，通常用於調侃自己或朋友的外貌，甚至用來形容某些非常完美或誇張的外貌特徵。

7. APT.

年度最洗腦的歌曲當數BLACKPINK ROSE和Bruno Mars合唱的《APT.》，ROSE透露歌曲靈感來自於韓國的酒桌遊戲，還親自示範了玩法，目前已風靡全球。


8. 寶可夢
嘿，嘟比嘟比，棒棒！滿腦子都是這個旋律，根本「甩不掉」！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 生活 » 2024年韓網最火爆的梗！每一個都超洗腦，連邊佑錫都逃不掉「嘿，嘟比嘟比，棒棒」
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手