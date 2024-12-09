2024年韓網最火爆的梗！每一個都超洗腦，連邊佑錫都逃不掉「嘿，嘟比嘟比，棒棒」

2024年接近尾聲，今年的韓國網路上又爆出哪些新梗呢？

1.漢江貓咪

「貓咪在凍得硬邦邦的漢江上行走」出自韓國新聞中的一個畫面，正式新聞與可愛場景的衝突性，配上主播字正腔圓、具有魔性節奏的旁白讓人聽一遍就記住了，還在網路上引起了人們關注和爭相模仿，不少愛豆都參與其中。

미친!!! 김혜윤 한강고양이 챌린지 뜸!!!!!



착장 보니까 살롱드립 착장이잖아....

pic.twitter.com/3CKQJSoE8V — 루키 (@sz_rookie) May 20, 2024

한강 고양이 챌린지 해찬마크 pic.twitter.com/FvBTkZadYT — sam (@samoxn) August 8, 2024

2. 晚安大小姐

誰還沒聽過這首歌？ 親愛的大小姐 再不睡覺的話 我可就要跳舞了哦！！兩位韓國搞笑藝人打扮成執事LOOK，造型油膩，動作搞笑，網友們調侃「看了一天難受，不看難受一天」！

241005 체리랑 숩이랑 낮공 #정수빈



못말리는 아가씨 잘자요 아가씨 챌린지 pic.twitter.com/tHCYFkTXie — 에스카 (@jsy_jsb45) October 5, 2024

3. 麻辣糖葫蘆

那麼我在前輩心裡，糖糖葫蘆葫蘆～～土味洗腦神曲！

태민군이 안 할 것 같은 챌린지 1위 마라탕후루를 로투킹에서 보네 이걸 같이 추네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/UvPIDLOKcu — 이유 (@xoreasonox) September 16, 2024

4. 我是2年級車諾恩

歌曲的主人公車諾恩小朋友患有ADHD（缺陷多動障礙），開學前爸爸因擔心兒子交不到朋友，於是給他寫了這樣一首歌關於自我介紹的歌，希望自己的兒子能在學校交到朋友，也引來很多明星挑戰！

240607 #비투비 #육성재 뮤직코리아 대면팬싸



나는 1학년! 2반! 차미반의 친구! 랩하는 걸 좋아하는 친구! 뭐가 됐든! 행복하면 됐지!



악 육성재 차노을 챌린지 풀로 주세요 얼른!!!!!! 너무 귀여워ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/iX3ByvFxpd — 물결 (@666bluewave) June 7, 2024

얘들아.. 영훈이 차노을 챌린지 떴드아아ㅜㅜㅜㅜㅜ

귀여워 pic.twitter.com/BsyhEzTxLd — 편지.. (@Yhkkii8) May 26, 2024



5. Tiramisu Cake

歌曲來自We Are The Night，因旋律朗朗上口、舞蹈動作簡單易學，火速在網路上流行起來。甜甜的提拉米蘇蛋糕，誰不愛呢？

️️

안녕하세요 에스쿱스입니다! Hoshi와 저는 최근 Allure에서 가장 인기 있는 챌린지를 시도했습니다! 티라미수 케이크 만들기부터 탕후루, 외모체크, 사랑이었나봐 챌린지, 한강고양이들과 클락슨 챌린지까지! 다양한 도전을 했고, 즐거운 순간도 많았습니다.

️️ pic.twitter.com/ADw1RfUIFO — Zecov, Vadid (@sadturxnus) August 27, 2024

경민 도훈 엠비티아이 T나와서 둘이 티라미스케이크 챌린지 찍은건가 pic.twitter.com/grsowBUrTK — (@071002_TWS_KM) August 21, 2024

6. 外貌check

流行於年輕人之間，詞語原本意思是「檢查外貌」或者「看一下外貌」，通常用於調侃自己或朋友的外貌，甚至用來形容某些非常完美或誇張的外貌特徵。

hannie’s version of “외모 check” being “energy check~~” i love it pic.twitter.com/gO7FaJAAb9 — skzmixxpics (@skzmixxpics) September 1, 2024

20241009백현 위드뮤



혹시 백현이 “외모check”알아요

알아요

외모check



아ㅏㅏ기여워ㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/aSdcIkFzEJ — 이토끼 (@rabbiter_lee) October 14, 2024

7. APT.

年度最洗腦的歌曲當數BLACKPINK ROSE和Bruno Mars合唱的《APT.》，ROSE透露歌曲靈感來自於韓國的酒桌遊戲，還親自示範了玩法，目前已風靡全球。

예지수 아파트 챌린지 ㅁㅊㅋㅋ

2본부처럼 기엽게 찍엇네.. 했는데 20초부터 ㅈㄴ 반전이라 기절할뻔함 pic.twitter.com/YtdfdTf0jM — 번점 (@sinrryuddaeng) October 28, 2024

마크 제노 천러 지성 아파트 챌린지 !! pic.twitter.com/jpe2GKvYy9 — 나리 (@nariO2O5) November 6, 2024

8. 寶可夢

嘿，嘟比嘟比，棒棒！滿腦子都是這個旋律，根本「甩不掉」！



성화 여상 산이 포켓몬 댄스 챌린지 pic.twitter.com/X1MSgwpMx2 — 삼 (@MAS_43ver) July 7, 2024

240706 240707 변우석 서울팬미팅



포켓몬 쇼츠 챌린지

이틀치 한 눈에 보시라고 분할로 가져왔습니다

오조오억배 더 귀엽지 않나요#변우석 #ByeonwooSeok pic.twitter.com/QG5fwpFpsG — Gu2 (@Gu2_tongtong) July 7, 2024

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