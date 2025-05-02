SEVENTEEN、BLACKPINK Lisa & ROSÉ等入选美国Gold House「百名亚太领袖」！《鱿鱼游戏》李政宰&李炳宪、诺奖作家韩江也上榜

美国非营利组织Gold House每年都会选出对亚太地区文化与社会有重大影响的100位人物，发布「A100」榜单，近日公开的2025年名单中，K-POP男团SEVENTEEN、女团BLACKPINK成员Lisa和ROSÉ、《鱿鱼游戏》演员李政宰和李炳宪及导演黄东赫、诺贝尔文学奖作家韩江等均榜上有名。

Gold House介绍称，SEVENTEEN以独有的小分队互动为基础，透过无以轮比的自给自足制作模式站稳音乐界前线。 今年迎来出道十周年，SEVENTEEN仍不断自我重塑，以不懈的雄心壮志和不断拓展的音乐领域超越人们的期望。



对於BLACKPINK成员Lisa，Gold House表示她不仅作为成员很成功，作为SOLO艺人也打破多项全球纪录，还出演了HBO影集《白莲花大饭店》、在Coachella音乐节上带来个人首秀，成绩十分亮眼。



对於BLACKPINK另一名成员ROSÉ，Gold House称她是一名全球偶像，首张录音室专辑《rosie》和热门单曲《APT.》均登上Billboard 200冠军，本人也成为首位登上美国Top 40电台榜首的K-POP女歌手，身兼多个国际奢侈品牌的全球大使，在音乐、 时尚和慈善事业均拥有极大影响力。



对於小说家韩江，Gold House表示她「以诗意而感性的小说著称，擅长探讨历史创伤、人性的脆弱与变化等主题」，并强调她在2024年成为首位获得诺贝尔文学奖的韩国人，也是首位获奖的亚洲女性作家。



Gold House将《鱿鱼游戏》导演黄东赫和主演李炳宪、李政宰一起列入名单，称李炳宪是韩国最杰出的演员之一、在亚洲家喻户晓，同时拥有百想艺术大赏、青龙奖和大钟奖三大著名奖项的最佳男主角奖，也是第一位在亚洲电影大奖中获得「卓越亚洲电影人大奖」、第一位在奥斯卡颁奖典礼上颁发奥斯卡奖的韩国演员。 李政宰凭《鱿鱼游戏》成为首位获得艾美奖「剧情类最佳男主角」的亚洲明星，其担任编导的《猎首密令》也在坎城影展获得赞誉。 黄东赫「根据个人经历和对经济差距的观察，精心打造了一个引起观众深刻共鸣的叙事」，使《鱿鱼游戏》2021年上架后成为Netflix观看次数最多的剧集，第三季将於今年6月公开。



此外，今年的A100名单还包括《柏青哥》原著作者李珉真、导演奉俊昊、电竞选手Faker、Naver Webtoon创办人Kim Junkoo及CFO & COO David Lee等，女团aespa则入选Gold House评选的「New Gold」榜单，该榜单表彰在亚太地区新兴崛起的领袖人物。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻