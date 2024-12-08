《厨师的迫降：客家厨房》开播获好评！Nien被利特「骗来」仍很开心，tripleS更多成员将登场

《厨师的迫降：客家厨房》6日已播出首集，才一集便狂获好评！剪辑节奏、传播台湾客家文化主旨明确，以及成员们互和乐都受到赞许。

《厨师的迫降：客家厨房》是由台湾公共广播客家电视台与韩国制作公司3Y CORPORATION共同制作，讲述男团Super Junior队长利特「带头」开设客家餐厅，旗下集结了韩国名厨李元日、台湾名演员温升豪、台湾退役桌球国手江宏杰、韩籍在台YouTuber「韩国女生Judy」（酒帝），以及台籍韩团女爱豆tripleS Nien（许念慈）。开播前光是阵容就拥高讨论度，开播后更是佳评如潮。



首集如预告所示，李元日和Nien双双被「骗」来台湾，说是要旅行、尝尝客家料理，在客家餐厅「阿戊嫂的店」美味享受时，却突然被老板兼主厨刘雪玲「丢包」，老板说要去旅行便把店交给李元日和Nien了。两人著急地打给「始作俑者」利特，利特只是笑笑否认是骗局，说是给他们的挑战。可爱的是，李元日形容Nien是代罪羔羊，Nien起初还瘪嘴表示可怜，下秒马上90度向前辈利特鞠躬打招呼，掩嘴大笑：「初次见面太神奇了，哇！电视上看到的明星！您好！」



无奈的李元日cue利特道歉，要他跳Super Junior招牌歌〈SORRY, SORRY〉，利特跳一跳李元日就气消了(?)。李元日看著从头到尾都很开心的利特说：「好像很开心喔？」利特回应：「每次看到你这样受苦，我就觉得非常幸福♥。」李元日更是无奈了，要Nien讲几句话帮腔，结果Nien告白利特XDD。



总之李元日和Nien要接手餐厅2日，幸好帮手很快地陆续来临――江宏杰边打桌球边出现惊艳全场，Judy双语登场让李元日宛如救星，《火神的眼泪》「邱汉成」温升豪登场「救火」。五人从互相认识、分配工作、选择菜色，到玩游戏决定采购人马，气氛都相当欢愉，不过下集开业首日就会遇到困难了……口味不对？食材没买齐？



《客家厨房》开播后在Threads颇有讨论度，有人说「比想像中好看」，点出气氛、语言转换都很好，PTT也有人说节奏明快、剪辑流畅，许多人不约而同表示意犹未竟、期待接下来的集数。比较特别的是，不少人把同期的另一档台韩合作节目Netflix《艾嘉食堂》做比较，认为《客家厨房》光成员相处氛围便好看太多，且很实在地传播台湾饮食文化。

《客家厨房》首集开场还透露李元日最终会把客家料理搬回韩国和利特一同推广，Nien的tripleS队友SooMin（金秀珉）、DaHyun（徐多贤）、ShiOn（朴示温）与ChaeWon（金采湲）会来用餐，以及在韩台籍YouTuber「韩国主妇Fion」！完整登场画面应要等待后续集数。



《厨师的迫降：客家厨房》每周五晚间8点於台湾客家电视台首播，首播起七天内可於官网随选随看。

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