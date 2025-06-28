时尚界亲子档最强！妈妈出道30周年，小爱奶音送手写信＋补刀金句「我就知道会哭」网友：太会了！

韩综《我孩子的私生活》中，日本名模Yano Shiho与女儿——秋・初代可爱霸主・小爱（秋小爱）合体营业，母女的颜值美到像复制黏贴。

节目中Shiho妈妈来到韩国拍广告，小爱同学化身「翻译达人」，全程随行当小助理。 但翻著翻著，突然送上了一封手写信，还奶声奶气地祝贺：「妈妈，模特出道30周年快乐！」

Shiho当场眼泪线失守，「我怎么能哭？ 但这真的太感动了嘛！」 读著女儿写的信，眼泪跟封面底妆一起崩掉...... 全网观众跟著湿了眼眶。

不过——让人破防的不是泪点，是后面的小剧场！小爱趁机补刀：「妈妈哭了，我就知道我做对了哈哈哈~」Shiho感动到语无伦次：「这是我人生第一次收到这样的祝贺，好幸福啊......」



随后更上演母女温馨对话，Shiho询问：「你以后想当模特吗？ 」小爱斩钉截铁地回答：「想呀~我要当跟妈妈一样的模特！」



下一个镜头，小爱直接换上白色小礼服，踩著模特步伐闪亮登场，和妈妈来了波「双胞胎概念写真」，根本判若两人！旁人惊呼：「妈呀，这一家人是开时尚工作室的吗？ 太会营业了吧！」

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