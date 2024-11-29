NewJeans召开紧急记者会：29日凌晨起与ADOR解除合约，不支付违约金！今早赴日活动！ADOR：数次要求见面被拒，期待能够对话

28日晚，女团NewJeans5名成员Minji、Hanni、Danielle、谐潾（Haerin）、惠仁（Hyein）召开紧急记者会，表示「 HYBE和目前的ADOR完全没有表现出任何改进的意愿，也没有倾听我们要求的想法，NewJeans与ADOR之间的专属合同於29日零点正式解除。」

记者会上Minji表示：「我们提出了纠正专属合同违反事项的要求，但得到的却是敷衍的立场声明和形式上的回应，任何要求都没有被实现。 对於这种缺乏诚意的态度感到厌倦，完全没有感受到对我们的真心。 我认为没有必要对专属合同的效力进行停止处分诉讼，今后我希望能与闵熙珍代表一起开展良好的活动。」



谐潾继续说道：「我们没有违反合同，一直尽最大努力活动，因此我们根本没有理由支付违约金。 相反，我们认为是ADOR和HYBE违反了合同，因此责任在於HYBE。」惠仁也表示：「虽然我们可能会在无法掌控的情况下失去使用NewJeans这个名称权利，但我们并不打算放弃这个名字。」成员们还称：「离开ADOR的理由很简单，NewJeans是ADOR旗下的艺人，而ADOR有义务保护NewJeans，但ADOR既没有保护NewJeans的意愿，也没有保护我们的能力。 」



NewJeans紧急记者会之后，ADOR方面也迅速作出了回应，首先针对NewJeans解约记者会一事表示遗憾，同时强调合同仍然有效，并表明愿意随时和NewJeans展开对话。 ADOR在声明中表示：「作为合约的一方，ADOR并未违反合同，仅因单方面声称信任破裂并不能成为解除合同的理由。」ADOR强调：「ADOR与NewJeans成员签订的专属合同依然有效。 我们多次请求与艺人见面，但都未成功。 即使是现在，也希望彼此敞开心扉，进行真诚的对话。 公司将继续全力支持旗下艺人NewJeans的活动，帮助她们成长为全球性艺人，希望（NewJeans）今后的活动安排能够一如既往地与ADOR一同进行。」



NewJeans与ADOR的专属合同解除纠纷早有预兆。 NewJeans成员们於本月13日向ADOR发送了内容证明，提出了了包括要求▼闵熙珍前代表回归ADOR ▼修改并整改HYBE内部文档 ▼就对成员Hanni的「无视」言论正式道歉等，成员们表示若ADOR未能在内容证明答覆期限14日内履行这些要求，她们将著手解除专属合同的程式。 ADOR在期限前仅就Hanni的「无视」发言在社交媒体发布了一则声明，称「完全信任Hanni的话」，但对於闵熙珍是否复职一事并未做出任何回应。



此外，单方面宣布和ADOR解约的NewJeans并未停下工作，於今日（29日）上午经由金浦国际机场出发前往日本，参加将在东京幕张展览馆举行的年末庆典「Countdown Japan 24/25」。



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