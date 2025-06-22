【韩网热门】2025上半年为止，最有切实感受的年度热门歌曲是？

原PO给出5首候选歌曲，认为都是今年有望夺冠或进入年终榜单上位圈的热门作品！

1. IVE《REBEL HEART》



2. G-Dragon《TOO BAD》



3. Jennie《like JENNIE》



4. WOODZ《Drowning》



5. 10CM《To Reach You》



韩国网友评论：

1. 目前为止看起来是《like JENNIE》

2. 345都很有可能

3. 在外面最常听到的是134

4. 我常看shorts，有段时间《like JENNIE》是所有shorts的BGMkkk

5.《like JENNIE》应该是独一无二的冠军歌，几乎没看过哪个名人没跟风这个挑战。 Coachella（科切拉音乐季）上也引起话题，海外销量也非常好，感觉可能会拿到大奖

6. 我在路上经常听到的是《To Reach You》，咖啡厅也经常播放

7. K-POP歌迷大概会选3，但路人感受并不那么强烈，对一般大众来说反而会觉得是245

8. 《like JENNIE》和《Drowning》真的是即便不特地找来听也经常会听到的歌曲

9. 我认为是《Drowning》，因为冠军歌曲经常换，但WOODS整整半年多一直稳坐第2名，超常听到

10. 《Drowning》是去年开始逆袭的歌，好像不能算今年的歌吧

11. 我只知道《REBEL HEART》，但好像也不到超级大热曲的程度

12. 我认为是《To Reach You》。 超级大热曲的标准应该是能跟著唱出来，这些歌虽然都知道，但能跟唱的只有《To Reach You》

13. 我经常看综艺节目，《To Reach You》真的超常被拿来当背景音乐用kkk

14. 原来《APT.》和《Whiplash》已经是去年的歌啊

15. 感觉今年上半年还没出现横扫大众、超级大发的歌曲，期待下半年

出处：https://theqoo.net/hot/3795741459

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻