暴雨、观众闯台双重挑战！G-Dragon越南演出惊传突袭事件！舞者保全神救援画面曝光

天团BIGBANG成员G-Dragon日前於越南演出时，惊险遭遇突发意外——有观众突然冲上舞台，所幸舞者与保全人员反应迅速，才避免了潜在危机，G-Dragon本人也安然无恙。

这起事件发生於当地时间6月21日，地点是越南河内的My Dinh National Stadium，活动为「K-Star Spark in Vietnam 2025」大型K-POP演唱会。 当G-Dragon正在舞台上演出时，一名观众突然激动闯入舞台区域，引发现场惊呼。 所幸其专属舞者们第一时间做出反应，成功阻止该名观众接近G-Dragon，随后保全人员也迅速介入。尽管遇到突发状况，G-Dragon依旧保持冷静并专业地完成演出，展现出国际级艺人的稳重与临场反应力。



무대난입 영상 다시 보는데 처음에 저지한게 경호팀이 아니라 댄서분들이네.. 댄서 없었으면 모태 때처럼 걍 벅뚜벅뚜 올라와서 오빠한테 갔을 수도 있다 생각하니깐 너무 화남 그치만 오빠는 무대난입한 미친사람조차 끝까지 팬으로 봐주면서 달래주셔서 하.. 좋은데 또 안 그러셨음 좋겠고 모르겠다 pic.twitter.com/LiYg1tnHEJ — 피플원 (@peacepIusone88) June 22, 2025

这也是G-Dragon自2012年BIGBANG巡演后，时隔13年再次访越南，令当地粉丝无比激动。 即便当日天候恶劣、暴雨倾盆，现场仍涌入数万名热情粉丝支持，气氛火爆。当晚，G-Dragon演唱多首代表作，包括《Power》、《Home Sweet Home》、《Crayon》与《Crooked》等，以震撼全场的舞台魅力，征服现场观众。



오늘자 난리났다는 지드래곤 공연 근황



베트남에서 케이팝 공연하는데 비 존나옴ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/X0lfqQQWmi — 똘똘이 (@lemaudrb) June 22, 2025

「K-Star Spark」系列公演自2025年起积极拓展全球市场，此前已於曼谷成功举办首站活动，而G-Dragon也身为代表艺人出席了越南站的演出。

此外，今年3月G-Dragon已於高阳综合体育场启动「2025 World Tour： Übermensch in Korea」，正式展开全球巡演。 目前，他已完成东京、布拉干（菲律宾）、大阪、澳门等地的演出，接下来将陆续前往墨尔本、台北、吉隆坡、雅加达、洛杉矶、巴黎等地与全球粉丝见面，持续展现其作为K-POP顶流的全球影响力。



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