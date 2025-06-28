李敬揆药驾舆论反转！监视器显示加油站撞墙还行走在车道上！网：和酒驾何差异

「韩国综艺教父」李敬揆24日承认「药驾」，称前一日服用恐慌症药物加上当日服用感冒用后驾驶，表示不清楚恐慌症药物不能驾车，然而后续李敬揆当日行车路上CCTV（监视录影带）公开后，舆论随即反转，大众从同情转为愤慨。

*先前报导回顾：

‎〈「韩国综艺教父」李敬揆承认药驾「不清楚恐慌症药不能开车」，网抱不平替其打气〉‎

李敬揆月初遭立案「药物驾驶」，起因是开错车，由於其强烈喊冤，加上他谴责报导容易让人误会他是「吸毒驾驶」（韩语毒品叫「마약麻药」，李敬揆接受的药物测试即包含毒品测试），且后续因此公开自己其实已治疗恐慌症长达10年，这让广大韩国网友同情他也担心他身体，怀疑警方是否小题大作、真正酒驾毒驾的不抓。



结果，事情一夕间反转，隔日晚间李敬揆开错车事发当天监视录影带画面就被曝光。《MBN》独家报导，画面可看到他停车时和停放的公车发生擦撞，公车司机受访表示李敬揆对他说明自己吃了感冒药有些迟钝，所以不慎擦撞了，而李敬揆停好车后竟然不是走在人行道上，而是直接走在车道上，后方车子只能绕过他。



李敬揆后来在某医院诊疗离开后，却没回到车辆停放的位置，倒是开走了相距20公尺某停车场停放的车。有一名停车场管理员受访透露和李敬揆对话过，对他说「顾客您今天没把车子寄放在我们这里」，李敬揆也回答「是吗」便离开了，殊不知李敬揆还是开走了和自己同款的车。而李敬揆在前往医院前曾到加油站洗车，加油站也录下李敬揆并未照加油站员工指示行车，一度撞上了墙壁，离开洗车场后还在一个路口违法跨越中央线左转。



《MBN》报导影片涌入800多则留言，风向完全不同，留言如「还以为只是小插曲，差点出大事了，幸好没人受伤，李敬揆在路上完全无视法律，一团遭」、「又不是第一次吃恐慌症药，到这种地步问题很严重啊，该彻底调查一下」、「看起来确实有问题」、「和喝酒有何分别，连人行道车道都搞不清楚的人，看起来比酒驾更危险，竟然在这种状态下开车，真的很吓人」、「吃药就不要开车，和酒驾没两样」、「（李）说药每天吃，本来都好好的，一副受委屈还嘴硬」……等等。



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