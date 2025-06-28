禁忌之恋真人化？ 网漫《我爱的小学生》确定改编剧集，擦边主题引大量担忧

韩国人气网路漫画《我爱的小学生》确定改编为电视剧，如标题所写，剧情包含「女教师对小学男生动心」的情节，因此在韩网引起大量抵制声音。

据25日消息，网漫《我爱的小学生》原作平台CNC Revolution已经与制作公司Meta New Line完成版权合约，正式宣布启动电视剧制作计划。 这部网漫曾获得第1届世界漫画徵选优秀奖，因作品完成度与创意获得好评。

原作故事讲述女主角「沈青儿」成为一名小学老师后被男友甩掉，正在打算放弃恋爱的时刻，透过线上游戏结识了一名游戏高手，没想到对方竟然是她的学生「林唐洙」，夸张又独特的设定与发展获得读者喜爱。



该网漫最初於Lezhin Comics连载，之后也在Naver Series、KakaoPage等多个主流平台上持续受到欢迎。 电视剧版将由导演郑成铉执导，剧本由曾创作话剧《屋塔房猫咪》、《我想你》、《幸福》等作品的编剧郑世赫负责，主演人选尚未公开。

制作团队表示会尽力呈现原作的感性和魅力，同时加入电视剧特有的新趣味，让原作粉丝和新观众都能满意。



不难预料，真人版消息一出就在韩网引起爆炸性舆论，有人将部份漫画内容截图发到论坛，包含女主幻想小学生帮自己做便当、帮对方手指止血等等。 大量网友认为成年教师与小学生的浪漫情节十分危险，属於擦边恋童癖内容，令人感到不适。



不过也有人为原作开脱，称真正并内容不是大家想象的那样。

！！！以下内容包含关键剧雷！！！



一名自称看完原作的网友表示，女主读小学时遇到初恋男同学，网漫标题实际上是来源於此，引起争议的部份画面也只是用来吸引关注而已。 女主当上教师后遇到一名小学生，对方从年龄到性格都与初恋十分相似，因而感到心动。 女主本人也对此感到困惑混乱，朋友发现后还差点报警。



小学生得知两人是游戏里的好友后对女主告白，女主果断拒绝并删除了游戏，转头与男教师也就是当年的初恋交往。 8年后，曾经的小学生留学归来、年龄来到20岁，男教师那边则已分手。 很多读者认为双方都已成年便不再存在问题，作者於是让他们最终走到一起。



对於如上说明，韩国网友仍然持抵制态度，指出原作确实存在「成年人对小学生心动」的情节，思想十分有害，若拍成真人版恐引起轩然大波。

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