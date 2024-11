ROSÉ & Bruno Mars再合作〈number one girl〉！招牌嗓音醉人，亲导MV、简单却深情受赞许

ROSÉ与Bruno Mars(火星人布鲁诺)合作的〈APT.〉热潮还在,两人合作第二首歌曲〈number one girl〉很快也释出,Bruno Mars担任制作人,ROSÉ独唱歌声听得粉丝如痴如醉。

若说〈APT.〉是ROSÉ与所属团体BLACKPINK罕见的轻快乐曲,〈number one girl〉就是ROSÉ招牌的抒情歌,比起 〈APT.〉欢快的节奏与洗脑的歌词,〈number one girl〉更凸显ROSÉ独有的浑厚嗓音。更特别的是,官方介绍〈number one girl〉是ROSÉ想著粉丝写下的歌曲,并融入自身真实故事。



「Isn't it lonely?/I'd do anything to make you want me/I'd give it all up if you told me that I'd be/The number one girl in your eyes……」〈number one girl〉MV和〈APT.〉一样带复古风,简约场景,还有刻意模糊的画质以及传统4:3影像比例,而ROSÉ的歌声与情绪随著音乐从平静到起波澜,听众很容易被渲染。更令人惊喜的是,导演是ROSÉ本人!MV公开三小时已破200万点阅,留言好评连连。



底下留言YouTube「本人」都出现:「在我们的播放列表和我们的心中排第一」,其他英语留言还有「『导自ROSÉ』!为你感到骄傲,ROSÉ!」、「导演:ROSÉ???OMG SO GOOD为你感到骄傲Rosiee」、「她很简单,穿得简单拍的影片也很简单,但唱的歌富含她所有感情,这是我今天看见最美丽的事情。」、「〈APT.〉表现她有趣的一面,而〈number one girl〉展现她脆弱的一面,歌声表现得很好,是真切的艺术家,有很多面向和色彩。」……等等。

韩语留言则有「ROSÉ毫无掩饰呈现真实的一面,自然不做作的ROSÉ太可爱了」、「呜这歌词写出每个人都暗自渴望却急於隐藏的心思,听见你这么直率地唱,不知不觉就落泪了」、「把机械音最小化,是充满ROSÉ音色的歌曲,所以感觉更好了」、「看著ROSÉ感受到了,比起华丽的东西,清淡且琐碎的东西更吸引人,比起粗俗和和炫耀的歌词,直率且真实的歌词更触动人心」……等等。

〈number one girl〉和〈APT.〉都将收录於下月6日ROSÉ即将发行的首张正规专辑《rosie》,而今(220)日ROSÉ与Bruno Mars将在日本大阪京瓷巨蛋举行的《2024 MAMA AWARDS》表演,带来全球首次表演的〈APT.〉舞台,全球粉丝正引颈期盼。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻