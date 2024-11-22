ROSÉ & Bruno Mars再合作〈number one girl〉！招牌嗓音醉人，亲导MV、简单却深情受赞许

ROSÉ与Bruno Mars（火星人布鲁诺）合作的〈APT.〉热潮还在，两人合作第二首歌曲〈number one girl〉很快也释出，Bruno Mars担任制作人，ROSÉ独唱歌声听得粉丝如痴如醉。

若说〈APT.〉是ROSÉ与所属团体BLACKPINK罕见的轻快乐曲，〈number one girl〉就是ROSÉ招牌的抒情歌，比起 〈APT.〉欢快的节奏与洗脑的歌词，〈number one girl〉更凸显ROSÉ独有的浑厚嗓音。更特别的是，官方介绍〈number one girl〉是ROSÉ想著粉丝写下的歌曲，并融入自身真实故事。



「Isn't it lonely?／I'd do anything to make you want me／I'd give it all up if you told me that I'd be／The number one girl in your eyes……」〈number one girl〉MV和〈APT.〉一样带复古风，简约场景，还有刻意模糊的画质以及传统4:3影像比例，而ROSÉ的歌声与情绪随著音乐从平静到起波澜，听众很容易被渲染。更令人惊喜的是，导演是ROSÉ本人！MV公开三小时已破200万点阅，留言好评连连。



底下留言YouTube「本人」都出现：「在我们的播放列表和我们的心中排第一」，其他英语留言还有「『导自ROSÉ』！为你感到骄傲，ROSÉ！」、「导演：ROSÉ？？？OMG SO GOOD为你感到骄傲Rosiee」、「她很简单，穿得简单拍的影片也很简单，但唱的歌富含她所有感情，这是我今天看见最美丽的事情。」、「〈APT.〉表现她有趣的一面，而〈number one girl〉展现她脆弱的一面，歌声表现得很好，是真切的艺术家，有很多面向和色彩。」……等等。

韩语留言则有「ROSÉ毫无掩饰呈现真实的一面，自然不做作的ROSÉ太可爱了」、「呜这歌词写出每个人都暗自渴望却急於隐藏的心思，听见你这么直率地唱，不知不觉就落泪了」、「把机械音最小化，是充满ROSÉ音色的歌曲，所以感觉更好了」、「看著ROSÉ感受到了，比起华丽的东西，清淡且琐碎的东西更吸引人，比起粗俗和和炫耀的歌词，直率且真实的歌词更触动人心」……等等。

〈number one girl〉和〈APT.〉都将收录於下月6日ROSÉ即将发行的首张正规专辑《rosie》，而今（220）日ROSÉ与Bruno Mars将在日本大阪京瓷巨蛋举行的《2024 MAMA AWARDS》表演，带来全球首次表演的〈APT.〉舞台，全球粉丝正引颈期盼。



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