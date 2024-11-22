金宇彬时隔5年重启粉丝见面会「Woobin's Diary」2025年1月相约首尔

金宇彬将於2025年1月11日，在建国大学新千年馆大公演厅举办粉丝见面会「Woobin's Diary」，与粉丝共度有意义的一天。 这是他在2019年复出并举办见面会「Thank You」之后，时隔约五年再次与粉丝线下见面。

此次见面会以「Woobin's Diary」为主题，意在展现金宇彬珍惜并记录每天值得感恩之事，希望与粉丝们一同度过宝贵的时光，并以此温暖地填满日记中的一页。



金宇彬在今年上映的Netflix电影《黑带出勤中》中饰演武道事务官「李政道」，用血、汗、泪的努力为角色注入可信性与合理性，成功塑造了成长型热血青年的新形象。 这部电影也证明了他的实力，曾连续三周登上Netflix全球非英语电影排行榜的第一名。



此外，金宇彬的下一部作品选择了由《鬼怪》《黑暗荣耀》编剧金银淑执笔的Netflix浪漫喜剧《都会实现吗》。 这是金宇彬与秀智在《任意依恋》之后时隔七年再次合作，金宇彬将以「浪漫喜剧匠人」的全新表现令观众充满期待。



2025金宇彬粉丝见面会门票将通过网站Interpark Ticket进行预售。 粉丝俱乐部认证预售将於12月5日晚上8点开放，一般预售则从次日晚上8点开始。

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