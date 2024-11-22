ROSÉ & Bruno Mars再合作〈number one girl〉！招牌嗓音醉人，親導MV、簡單卻深情受讚許

ROSÉ與Bruno Mars（火星人布魯諾）合作的〈APT.〉熱潮還在，兩人合作第二首歌曲〈number one girl〉很快也釋出，Bruno Mars擔任製作人，ROSÉ獨唱歌聲聽得粉絲如癡如醉。

若說〈APT.〉是ROSÉ與所屬團體BLACKPINK罕見的輕快樂曲，〈number one girl〉就是ROSÉ招牌的抒情歌，比起 〈APT.〉歡快的節奏與洗腦的歌詞，〈number one girl〉更凸顯ROSÉ獨有的渾厚嗓音。更特別的是，官方介紹〈number one girl〉是ROSÉ想著粉絲寫下的歌曲，並融入自身真實故事。



「Isn't it lonely?／I'd do anything to make you want me／I'd give it all up if you told me that I'd be／The number one girl in your eyes……」〈number one girl〉MV和〈APT.〉一樣帶復古風，簡約場景，還有刻意模糊的畫質以及傳統4:3影像比例，而ROSÉ的歌聲與情緒隨著音樂從平靜到起波瀾，聽眾很容易被渲染。更令人驚喜的是，導演是ROSÉ本人！MV公開三小時已破200萬點閱，留言好評連連。



底下留言YouTube「本人」都出現：「在我們的播放列表和我們的心中排第一」，其他英語留言還有「『導自ROSÉ』！為你感到驕傲，ROSÉ！」、「導演：ROSÉ？？？OMG SO GOOD為你感到驕傲Rosiee」、「她很簡單，穿得簡單拍的影片也很簡單，但唱的歌富含她所有感情，這是我今天看見最美麗的事情。」、「〈APT.〉表現她有趣的一面，而〈number one girl〉展現她脆弱的一面，歌聲表現得很好，是真切的藝術家，有很多面向和色彩。」……等等。

韓語留言則有「ROSÉ毫無掩飾呈現真實的一面，自然不做作的ROSÉ太可愛了」、「嗚這歌詞寫出每個人都暗自渴望卻急於隱藏的心思，聽見你這麼直率地唱，不知不覺就落淚了」、「把機械音最小化，是充滿ROSÉ音色的歌曲，所以感覺更好了」、「看著ROSÉ感受到了，比起華麗的東西，清淡且瑣碎的東西更吸引人，比起粗俗和和炫耀的歌詞，直率且真實的歌詞更觸動人心」……等等。

〈number one girl〉和〈APT.〉都將收錄於下月6日ROSÉ即將發行的首張正規專輯《rosie》，而今（220）日ROSÉ與Bruno Mars將在日本大阪京瓷巨蛋舉行的《2024 MAMA AWARDS》表演，帶來全球首次表演的〈APT.〉舞台，全球粉絲正引頸期盼。



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