ROSÉ & Bruno Mars再合作〈number one girl〉！招牌嗓音醉人，親導MV、簡單卻深情受讚許

ROSÉ與Bruno Mars(火星人布魯諾)合作的〈APT.〉熱潮還在,兩人合作第二首歌曲〈number one girl〉很快也釋出,Bruno Mars擔任製作人,ROSÉ獨唱歌聲聽得粉絲如癡如醉。

若說〈APT.〉是ROSÉ與所屬團體BLACKPINK罕見的輕快樂曲,〈number one girl〉就是ROSÉ招牌的抒情歌,比起 〈APT.〉歡快的節奏與洗腦的歌詞,〈number one girl〉更凸顯ROSÉ獨有的渾厚嗓音。更特別的是,官方介紹〈number one girl〉是ROSÉ想著粉絲寫下的歌曲,並融入自身真實故事。



「Isn't it lonely?/I'd do anything to make you want me/I'd give it all up if you told me that I'd be/The number one girl in your eyes……」〈number one girl〉MV和〈APT.〉一樣帶復古風,簡約場景,還有刻意模糊的畫質以及傳統4:3影像比例,而ROSÉ的歌聲與情緒隨著音樂從平靜到起波瀾,聽眾很容易被渲染。更令人驚喜的是,導演是ROSÉ本人!MV公開三小時已破200萬點閱,留言好評連連。



底下留言YouTube「本人」都出現:「在我們的播放列表和我們的心中排第一」,其他英語留言還有「『導自ROSÉ』!為你感到驕傲,ROSÉ!」、「導演:ROSÉ???OMG SO GOOD為你感到驕傲Rosiee」、「她很簡單,穿得簡單拍的影片也很簡單,但唱的歌富含她所有感情,這是我今天看見最美麗的事情。」、「〈APT.〉表現她有趣的一面,而〈number one girl〉展現她脆弱的一面,歌聲表現得很好,是真切的藝術家,有很多面向和色彩。」……等等。

韓語留言則有「ROSÉ毫無掩飾呈現真實的一面,自然不做作的ROSÉ太可愛了」、「嗚這歌詞寫出每個人都暗自渴望卻急於隱藏的心思,聽見你這麼直率地唱,不知不覺就落淚了」、「把機械音最小化,是充滿ROSÉ音色的歌曲,所以感覺更好了」、「看著ROSÉ感受到了,比起華麗的東西,清淡且瑣碎的東西更吸引人,比起粗俗和和炫耀的歌詞,直率且真實的歌詞更觸動人心」……等等。

〈number one girl〉和〈APT.〉都將收錄於下月6日ROSÉ即將發行的首張正規專輯《rosie》,而今(220)日ROSÉ與Bruno Mars將在日本大阪京瓷巨蛋舉行的《2024 MAMA AWARDS》表演,帶來全球首次表演的〈APT.〉舞台,全球粉絲正引頸期盼。



