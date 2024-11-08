G-Dragon回国机场新Look！不仅换了条新丝巾，还穿上了「润发哥」的开衫

歌手G-Dragon（GD、权志龙）穿著周润发的同款开衫，配戴全新丝巾返回韩国，全新机场LOOK再次吸睛。

前两日，GD飞往香港看秀的机场LOOK引爆热议，那天的穿搭相当亮眼，红色拼接针织开衫、牛仔裤、CHANLE经典包，点缀则是头上的粉色头巾，和腰间的丝巾，虽然一度被网友吐槽是「权志凤」，但却引领了新一轮潮流，莫名越看越顺眼。



11月7日G-Dragon结束了在香港举办的CHANLE2024/25早春度假系列复刻秀日程，经由仁川国际机场入境。 本次的机场LOOK虽没有前两日那么劲爆，但也足以吸睛。 他身穿一件整体为黑色，配有黄色边饰的开衫，内搭白T恤，敞开纽扣，另外搭配了同色系的羊毛长裤，呈现出轻松自在的氛围。 未做造型的头发上系著黑黄色系的围巾，戴著黑框眼镜，还在包上挂了一顶棒球帽。



GD又用耀眼的钻石手链和戒指增添亮点，脚上则穿著最近收到的礼物——台湾球鞋客制师RIFARE Co赠送的Peace Minus One × Nike Air Force 1 Para-noise 3.0，进一步提升了造型时尚感。 GD的服装皆来自CHANLE 2024/25秋冬系列，其中开衫价格约814万（韩币，下同），裤子为469万。



尤其值得一提的是GD身上那件开衫曾在CHANLE 香港秀上被周润发穿过。 前一天，GD还晒出了与穿著同款的周润发的合影。 他在与韩国《Vogue》采访中称周润发为「润发哥」，随后略显害羞的样子也引发了大家的关注。



此外，GD已於10月31日发布的新歌《POWER》，该曲登上了音乐排行榜前列。 他还站上本月23日在日本大阪巨蛋举行的「2024 MAMA Awards」舞台。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻