G-Dragon回国机场新Look！不仅换了条新丝巾，还穿上了「润发哥」的开衫

歌手G-Dragon(GD、权志龙)穿著周润发的同款开衫,配戴全新丝巾返回韩国,全新机场LOOK再次吸睛。

前两日,GD飞往香港看秀的机场LOOK引爆热议,那天的穿搭相当亮眼,红色拼接针织开衫、牛仔裤、CHANLE经典包,点缀则是头上的粉色头巾,和腰间的丝巾,虽然一度被网友吐槽是「权志凤」,但却引领了新一轮潮流,莫名越看越顺眼。



11月7日G-Dragon结束了在香港举办的CHANLE2024/25早春度假系列复刻秀日程,经由仁川国际机场入境。 本次的机场LOOK虽没有前两日那么劲爆,但也足以吸睛。 他身穿一件整体为黑色,配有黄色边饰的开衫,内搭白T恤,敞开纽扣,另外搭配了同色系的羊毛长裤,呈现出轻松自在的氛围。 未做造型的头发上系著黑黄色系的围巾,戴著黑框眼镜,还在包上挂了一顶棒球帽。



[4K] 지드래곤, 입국장 POWER 워킹! 'GD'! 픽업 온 사이버 트럭~✈️BIGBANG 'G-DRAGON' Airport ... https://t.co/dWmtLJcxEz 출처 @YouTube 인수증에 잉크도 안 마른 따끈 따끈한 임시번호판~ 빠른 썬팅~ GO GO #GDRAGON #GD #지드래곤 #지디 #권지용 #빅뱅 #BIGBANG #테슬라 #Tesla … pic.twitter.com/7lzMKGNAWm

[4K] 지드래곤, 입국장 POWER 워킹! 'GD'! 픽업 온 사이버 트럭~✈️BIGBANG 'G-DRAGON' Airport ... https://t.co/dWmtLJcxEz 출처 @YouTube 인수증에 잉크도 안 마른 따끈 따끈한 임시번호판~ 빠른 썬팅~ GO GO #GDRAGON #GD #지드래곤 #지디 #권지용 #빅뱅 #BIGBANG #테슬라 #Tesla … pic.twitter.com/7lzMKGNAWm

241107 UPDATE



G-Dragon at ICN airport!



Looks like he broke a nail #GDRAGON #GDRAGON2024 #지드래곤 @IBGDRGN pic.twitter.com/ApU3omkRr7