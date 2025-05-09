录音真假成关键！韩法律界：若证据属实，金秀贤恐面临重罚！《山寨人生》巨额违约金挂钩

金秀贤近日遭已故女演员金赛纶的遗属以涉嫌违反《儿童福利法》与诬告罪的控告至首尔警察厅，引发舆论高度关注。 法律界人士透露，若家属公开的录音内容属实，金秀贤恐面临法律惩处的可能性。

律师事务所「存在」的卢钟彦（노종언）律师接受韩媒《TV Report》采访时指出：「如果金赛纶家属提供的证据为真，将成为警方调查的重要线索。」但他也强调，目前面临的最大困难是受害人已去世，无法提供一致性陈述，而这是处理性犯罪案件的关键要素之一。 「案件的最终走向，将取决於警方是否愿意积极推进追加调查。」



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卢律师进一步解释，违反《儿童福利法》的嫌疑构成十分复杂，并非单纯发生性关系就能定罪，「必须伴随情感上的虐待行为，才可能构成该法律下的罪名。」他提醒大众，尽管案件令人怀疑，但不能忽视「无罪推定」的法律原则。



他还提到，检方在起诉时必须明确列出犯罪的时间、地点及手法，「虽然目前已有录音档案，但因缺乏进一步陈述，可能难以构成完整的起诉内容。 警方必须依靠周边人的证言与对金秀贤的详细调查，以具体化案件事实。」

卢律师表示本案也涉及到金秀贤主演的Disney+新剧《山寨人生》的合约，「如果金秀贤遭到诬陷，有权要求金赛纶家属赔偿; 反之，若指控属实，金秀贤恐需赔偿数百亿（韩币，下同）的违约金。」他也坦言，由於事件影响甚广，警方在调查上也可能承受不小压力。



根据韩国现行的《儿童福利法》，对儿童实施身体或情感虐待者，可被判处五年以下有期徒刑或五千万以下罚款; 若构成性虐待，刑罚将提高至十年以下有期徒刑或一亿以下罚款。

对此，金秀贤所属经纪公司Gold Medalist也於金赛纶家属召开紧急记者会前发布声明，表示「担忧又将散播新的虚假事实」，并重申金秀贤与金赛纶是在后者成年后才发展恋情的立场。 同时在遗属记者会后再次发布官方立场，严正声明「横竖研究所在记者会上主张称已获得与已故演员金赛纶的录音档。 然而该录音文件被确认是伪造的，现已判断该录音是通过AI等方式生成的」，全面否认了金赛纶遗属和横竖研究所的指控。



目前，该案尚在调查阶段，警方是否进一步展开补充调查，成为后续发展的关键。

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