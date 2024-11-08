BLACKPINK ROSÉ：是Bruno Mars亲自选了《APT.》，一开始所有人都认为他不会接受

近期最洗脑的歌是哪一首？ 必然是BLACKPINK ROSÉ和「火星哥」Bruno Mars合作的《APT.》了，该曲获得了全球乐迷的喜爱，其幕后故事也随之传开。

日前ROSÉ在接受美国《Paper》杂志的采访时表示：「全球越来越多的人开始了解韩国文化，我能够向世界展示韩国文化，这对我来说是一件非常开心的事。」



《APT.》於10月18日发行，是ROSÉ与流行歌手Bruno Mars的合唱曲，灵感来自韩国的饮酒游戏「公寓游戏」。 歌曲以中毒性的副歌为特色，发行后迅速在全球掀起热潮。 随著《APT.》的流行，社交媒体上也涌现出许多介绍韩国「公寓游戏」的影片，ROSÉ配合歌曲游玩该游戏的影片在TikTok上超过3000万次播放。 她透露Bruno Mars在创作这首歌时，对其源自饮酒游戏的灵感感到十分有趣。



ROSÉ还爆料在她选出的备选合唱曲中，最终由Bruno Mars选中了《APT.》。 她回忆道：「当时几乎只有我相信Bruno会喜欢这首歌，其他人都觉得他不会接受，甚至说不要寄给他，但我认为非这首不可。」她还提到当Bruno询问《APT.》的含义时，得知这是韩国饮酒游戏后，他表示「太酷了」。



《APT.》的成功不断更新ROSÉ的音乐成就，另她成为首位登上美国Spotify和全球Spotify热门歌曲榜榜首的韩国女性solo歌手，并且在发行后仅7天就突破了1亿次播放。歌曲还在美国Billboard Hot 100榜单上进入第8位，创下了K-pop女艺人中最高的初登记录，且是首位以个位数进榜的记录。



即将发行的ROSÉ首张正规专辑《Rosie》将於12月6日公开。 她表示《Rosie》是一张关於20多岁这段充满不安和困惑的时期的专辑，与《APT.》有著截然不同的氛围。 Rosé分享道：「我想唱出20多岁这段人生艰难的时期，希望大家能看到我其实并不完全不同於普通的23岁女孩。」

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