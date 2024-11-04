巨星Class！GD權志龍出國搭乘特斯拉Cybertruck前往仁川機場，飛香港出席品牌活動

今日（11月4日）上午，BIGBANG隊長GD（G-Dragon，權志龍）從仁川機場出國，前往香港參加香奈兒2024/25度假系列巡迴時裝展。

GD一向以獨特和超前的時尚品味著稱，這天現身機場不僅展現了一如既往的強烈GD風格穿搭，他搭乘的坐騎——尚未在韓國正式上市的特斯拉Cybertruck亦引起關注。















Cybertruck是特斯拉的第一款電動皮卡，去年底剛剛在美國交車，今年9月第一批運抵韓國公開亮相。 車身為一體成型不鏽鋼防彈外殼，密封性優越足以在火星上行駛，全新升級電瓶亦大幅減重及提高耐用度，全系列搭載FSD自動駕駛輔助系統，上市以來在美國本土銷量勢頭十分強勁。 因預訂量巨大，目前尚未公佈在韓國的上市日期。 價格從6萬990美元到9萬9990美元不等。







此外，GD時隔7年4個月回歸歌壇，上月31日發行新曲《POWER》後迅速登上韓國最大音源榜Melon的TOP 100榜首，截至11月2日登上15個國家和地區的iTunes歌曲排行榜冠軍，歌曲MV亦在發佈一天後突破了1000萬次觀看。

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