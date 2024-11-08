G-Dragon回國機場新Look！不僅換了條新絲巾，還穿上了「潤發哥」的開衫

歌手G-Dragon（GD、權志龍）穿著周潤發的同款開衫，配戴全新絲巾返回韓國，全新機場LOOK再次吸睛。

前兩日，GD飛往香港看秀的機場LOOK引爆熱議，那天的穿搭相當亮眼，紅色拼接針織開衫、牛仔褲、CHANLE經典包，點綴則是頭上的粉色頭巾，和腰間的絲巾，雖然一度被網友吐槽是「權志鳳」，但卻引領了新一輪潮流，莫名越看越順眼。



11月7日G-Dragon結束了在香港舉辦的CHANLE2024/25早春度假系列複刻秀日程，經由仁川國際機場入境。 本次的機場LOOK雖沒有前兩日那麼勁爆，但也足以吸睛。 他身穿一件整體為黑色，配有黃色邊飾的開衫，內搭白T恤，敞開紐扣，另外搭配了同色系的羊毛長褲，呈現出輕鬆自在的氛圍。 未做造型的頭髮上系著黑黃色系的圍巾，戴著黑框眼鏡，還在包上掛了一頂棒球帽。



GD又用耀眼的鑽石手鏈和戒指增添亮點，腳上則穿著最近收到的禮物——臺灣球鞋客制師RIFARE Co贈送的Peace Minus One × Nike Air Force 1 Para-noise 3.0，進一步提升了造型時尚感。 GD的服裝皆來自CHANLE 2024/25秋冬系列，其中開衫價格約814萬（韓幣，下同），褲子為469萬。



尤其值得一提的是GD身上那件開衫曾在CHANLE 香港秀上被周潤發穿過。 前一天，GD還曬出了與穿著同款的周潤發的合影。 他在與韓國《Vogue》採訪中稱周潤發為「潤發哥」，隨後略顯害羞的樣子也引發了大家的關注。



此外，GD已於10月31日發佈的新歌《POWER》，該曲登上了音樂排行榜前列。 他還站上本月23日在日本大阪巨蛋舉行的「2024 MAMA Awards」舞台。

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