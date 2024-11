TWICE 将担任英国人气乐团 Coldplay 韩国演唱会的特邀嘉宾！追加场次的预售门票也卖光了～

最新消息,人气女团 TWICE 将作为 Coldplay(酷玩乐团)韩国演唱会的登台嘉宾,消息一出令粉丝们相当兴奋。

所属经纪公司JYP娱乐透过SNS分享这个好消息:「请大家期待在 Coldplay 的巡演期间 TWICE 将带来梦幻精彩的视觉效果和舞台。」



演出策划公司 Live Nation Korea 最近公开的 2025 年 Coldplay 韩国演唱会海报中,也列出了 TWICE 作为嘉宾的资讯。

Coldplay 将於2025年4月在京畿道高阳体育园区进行6场韩国演唱会「Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL」,这是 Coldplay 继 2017 年首次到韩演出后,相隔8年再次登陆韩国。



TWICE 也将全场次参与演出,作为21世纪最成功的摇滚乐队 Coldplay 的韩国演唱会嘉宾,全球 K-pop 代表女团 TWICE 的加盟也相当引人注目。门票需求相当火爆,原本仅预定4场演出,但由於观众需求高涨,追加了两场。目前预售门票皆已全部售罄。



此外,TWICE 将於今年 12 月 6 日发表迷你第14张专辑《STRATEGY》,同名主打歌将由美国著名饶舌歌手 Megan Thee Stallion(梅根尤物)参与 feat,引发热烈讨论。



