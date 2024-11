TWICE 將擔任英國人氣樂團 Coldplay 韓國演唱會的特邀嘉賓！追加場次的預售門票也賣光了～

最新消息,人氣女團 TWICE 將作為 Coldplay(酷玩樂團)韓國演唱會的登台嘉賓,消息一出令粉絲們相當興奮。

所屬經紀公司JYP娛樂透過SNS分享這個好消息:「請大家期待在 Coldplay 的巡演期間 TWICE 將帶來夢幻精彩的視覺效果和舞台。」



演出策劃公司 Live Nation Korea 最近公開的 2025 年 Coldplay 韓國演唱會海報中,也列出了 TWICE 作為嘉賓的資訊。

Coldplay 將於2025年4月在京畿道高陽體育園區進行6場韓國演唱會「Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL」,這是 Coldplay 繼 2017 年首次到韓演出後,相隔8年再次登陸韓國。



TWICE 也將全場次參與演出,作為21世紀最成功的搖滾樂隊 Coldplay 的韓國演唱會嘉賓,全球 K-pop 代表女團 TWICE 的加盟也相當引人注目。門票需求相當火爆,原本僅預定4場演出,但由於觀眾需求高漲,追加了兩場。目前預售門票皆已全部售罄。



此外,TWICE 將於今年 12 月 6 日發表迷你第14張專輯《STRATEGY》,同名主打歌將由美國著名饒舌歌手 Megan Thee Stallion(梅根尤物)參與 feat,引發熱烈討論。



