NCT WISH香港演唱会全场爆满 白马王子造型冧粉丝：我钟意你！

K-pop大势男团NCT WISH，一连两天在亚洲国际博览馆10号展馆盛大举行了他们首次香港演唱会《2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in HONG KONG》。作为他们亚洲巡演的其中一站，来自香港以至其他地方的NCTzen WISH（官方粉丝名）都表现对NCT WISH的热情，两场演唱会的门票均全部售罄，一票难求！6位成员为了回馈歌迷的厚爱，亦全力以赴带来接近20首歌曲共两小时的精彩演出，跟观众们共度了一个愉快的晚上。

在强劲的音乐和舞蹈下，穿起闪亮全白西装的NCT WISH，就如白马王子般帅气，并以出道冠军歌〈WISH〉正式登场，随即引来NCTzen WISH的热烈应援！而为了将现场气氛推上高峰，NCT WISH随即送上〈Steady〉、〈Sail Away〉和〈Miracle〉三首大热作品，凭藉精湛舞技和演出，令观众们留下深刻印象。



热舞过后，NCT WISH当然要第一时间跟观众打招呼，成员们更努力苦练广东话，来跟现场的NCTzen WISH拉近距离。他们先一起齐声说：「香港大家好！尖叫声！」又化身暖男再说：「好挂住你哋！我钟意你！」即时引来粉丝们疯狂尖叫！而即将於5月11日生日的Sion更一边脱下衣服，一边用广东话说：「大家好，我系Sion！」作自我介绍。



NCT WISH为了让观众们享受他们的演出，特别将演唱会变成游戏一样，除了自己的作品，更特别演绎了NCT U的〈Make A Wish〉和神话的〈Eusha! Eusha!〉这些经典的K-pop代表作，成功迷倒了每一位现场观众！接著NCT WISH又跟NCTzen WISH大玩全场手灯人浪，场面既有气势又十分美丽，构成一个难忘的画面。成员们还用广东话大赞：「NCTzen WISH世一！」



到了Encore部份，NCT WISH特别送上刚推出的迷你专辑同名主打歌〈poppop〉，这首歌更成功夺得韩国Mnet、KBS和MBC三大电视台音乐节目的三台冠军歌，为他们的音乐事业写下了重要的一页，这份喜悦当然要跟NCTzen WISH一起分享！6位成员送上〈Our Adventure〉作为演唱会最后一首歌曲，象徵他们不怕冒险的勇气之余，更会跟歌迷一起创造美好的片段。依依不舍的NCT WISH，最后再以广东话说：「我好幸福！我钟意你！你要食饭呀！我哋系NCT WISH多谢！」来跟观众们道别。



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