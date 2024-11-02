【韩网热门】男团TXT新曲预告公开后服装引爆争议！网友：还以为队友是伴舞呢

男团TOMORROW X TOGETHER将携迷你7辑《The Star Chapter： Sanctuary》，但在主打曲〈Over the Moon〉公开之后遭到无数歌迷和网友的抨击。

只因为新歌〈Over the Moon〉MV里然竣的著装异常显眼，5名成员只有他一人身穿白色衬衣，染著红发，队友们却都是黑色衬衣，让人误以为是然竣的伴舞。



韩国网友评论：

1. 都出了HYBE报告书了，我只能说他们就是故意的，艺人们到底有什么错啊

2. 看来他是高层最爱啊

3. 气得我直哭

4. HYBE啊，那不奇怪了

5. 原来是BIGHIT啊，那一点都都不奇怪了。 TXT还没到可以提意见的资历吧，成员们应该指出问题才对啊，如果他们自己都没意见的话我们无话可说。 C位的那个人是不是就是BIGHIT传说中的练习生？？ 公司对他是真爱啊

6. 太露骨了吧，笑死人了

7. 明晃晃地区别对待

8. 光看报告书就知道他是HYBE的王子

9. 烦死了，我的最爱被迫终止合约

10. 我真的很好奇，为什么穿成这样啊

11. HYBE为什么这么爱然竣啊???

12. 我以为是他的solo歌呢

13. Solo+伴舞的感觉

14. 他们不是突然这样的，而是一直都是这样，故意突出某一个成员，觉得奇怪的粉丝们在就出坑舍弃他们了

15. 如果我是后面的成员的话绝对要疯了

16. 据説这位是HYBE练习生第一名？

17. 队友不是你的伴舞

18. 想起来演唱会上，然竣举著王冠，后面的队友......



19. 觉得这都无所谓的人全都是hybe的粉丝吧

20. 粉丝意见如何呢？ 他们觉得无所谓就无所谓吧，不买TXT专辑的其他人的意见根本没用啊

原文：https://theqoo.net/square/3467522850

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