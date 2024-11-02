【韩网热门】男团TXT新曲预告公开后服装引爆争议！网友：还以为队友是伴舞呢
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【韩网热门】男团TXT新曲预告公开后服装引爆争议！网友：还以为队友是伴舞呢

明星   2024年11月2日   星期六09:52   Tracy  

（封面图源：X@BIGHIT_MUSIC）

男团TOMORROW X TOGETHER将携迷你7辑《The Star Chapter： Sanctuary》，但在主打曲〈Over the Moon〉公开之后遭到无数歌迷和网友的抨击。

只因为新歌〈Over the Moon〉MV里然竣的著装异常显眼，5名成员只有他一人身穿白色衬衣，染著红发，队友们却都是黑色衬衣，让人误以为是然竣的伴舞。
（图源：YouTube@HYBE LABELS截图）

韩国网友评论：
1. 都出了HYBE报告书了，我只能说他们就是故意的，艺人们到底有什么错啊
2. 看来他是高层最爱啊
3. 气得我直哭
4. HYBE啊，那不奇怪了
5. 原来是BIGHIT啊，那一点都都不奇怪了。 TXT还没到可以提意见的资历吧，成员们应该指出问题才对啊，如果他们自己都没意见的话我们无话可说。 C位的那个人是不是就是BIGHIT传说中的练习生？？ 公司对他是真爱啊
6. 太露骨了吧，笑死人了
7. 明晃晃地区别对待
8. 光看报告书就知道他是HYBE的王子
9. 烦死了，我的最爱被迫终止合约
10. 我真的很好奇，为什么穿成这样啊
11. HYBE为什么这么爱然竣啊???
12. 我以为是他的solo歌呢
13. Solo+伴舞的感觉
14. 他们不是突然这样的，而是一直都是这样，故意突出某一个成员，觉得奇怪的粉丝们在就出坑舍弃他们了
15. 如果我是后面的成员的话绝对要疯了
16. 据説这位是HYBE练习生第一名？
17. 队友不是你的伴舞
18. 想起来演唱会上，然竣举著王冠，后面的队友......
（图源：theqoo） （图源：theqoo）
19. 觉得这都无所谓的人全都是hybe的粉丝吧
20. 粉丝意见如何呢？ 他们觉得无所谓就无所谓吧，不买TXT专辑的其他人的意见根本没用啊

原文：https://theqoo.net/square/3467522850

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