「Ending匠人」人气男团 SEVENTEEN 确定参加《2024 MAMA》在日本舞台亮相！
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「Ending匠人」人气男团 SEVENTEEN 确定参加《2024 MAMA》在日本舞台亮相！

明星   2024年10月29日   星期二12:43   Mico  

（封面图源：FB@SEVENTEEN）

韩国年度颁奖典《2024 MAMA AWARDS》追加公布了三组出演名单，其中有去年夺得「年度专辑」大奖的男团 SEVENTEEN，引发关注。

今天（29日）上午，《2024 MAMA》官方在首尔麻浦区的媒体发布会上，由尹信惠CP（企划制作）为首，公开了追加出演阵容。

除了先前公开的出演名单（歌手团体与演员们）之外，在美国的演出中将有安德森帕克（Anderson .Paak）和新人女团 YOUNG POSSE；在日本的演出中，则有「Ending匠人」称号、总是带来精彩舞台的人气男团 SEVENTEEN，以及透过选秀节目《I-LAND 2：N/α》诞生、即将在11月底出道的新人女团 izna。
（图源：CJ ENM《2024 MAMA》）

尹信惠CP表示：「我们宣布 SEVENTEEN 将参加 MAMA Japan 公演，izna 也将首次在海外亮相，登上日本展现她们的出道舞台，美国舞台也会相当精彩，大家可以透过 MAMA AWARDS 看到更多优秀的舞台。」消息一出更加提升了粉丝们的期待。
（图源：CJ ENM《2024 MAMA》）

今年迎来25周年的《MAMA》最初是在1999年举行了第一届的活动，蕴含著展现良好影响力的决心。今年的概念是「BIG BLUR：What is Real？」，追求各种不同的音乐、文化、品味取向等界线模糊、融合后诞生的「前所未见新事物」。
（图源：CJ ENM《2024 MAMA》）

另外，《2024 MAMA》将於11月21日（当地时间）在美国洛杉矶杜比剧院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋举行，并透过 Mnet 电视台及 YouTube 频道 Mnet K-POP 向全球直播。

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