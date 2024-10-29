「诽谤其他公司偶像」的内部文件引众怒！HYBE CEO承认所有错误：「向各经纪公司、艺人道歉」

在24日的国会文化体育观光委员会国政监查中，公开了HYBE 管理层阅览的《每周报告书》部分内容。

相关文件使用露骨的表达方式，贬低其他偶像组合的外貌和实力，还有私生活争议、病毒式行销等意见，因此争论的导火索仍未熄灭。被波及到的团体的粉丝们也不断要求 HYBE 进行道歉。

29日，HYBE CEO 李在相发表正式立场，表示：「对於24日在国会文化体育观光委员会国政监查中被指出的文件，向艺人们、业界相关人士和粉丝们低头道歉。」

他表示：「相关文件是在事后收集业界动向、焦点话题的各种反应和舆论的过程中制作的。爲了掌握市场及艺人粉丝的舆论，只对部分主管进行共享，但是相关文件的内容非常不恰当。包含对K-POP艺人刺激性、直白的描述，以及添加撰写人个人观点和评价，并且把这些内容制作成文件等。我代表公司承认所有错误，深感责任重大，再加上对完全不是事实的病毒式行销争议，使得无辜的艺人和相关人员受到误会和伤害，我感到非常抱歉。」



另外，李在相CEO还表示：「郑重地向在报告书中被提及而受到伤害的其他公司艺人表示道歉。我们正在单独联系各个经纪公司，亲自道歉。另外，我也向对於因公司而备受指责的 HYBE 所有艺人们，真心地道歉。我们承认被分享该文件的主管认知能力不足，爲了不再发生这样的问题，将制定相关指南，加强内部控制。」

最后，他说：「再次向因爲这次事件而受伤的艺人和业界相关人士、粉丝们，还有喜爱和支持K-POP的所有人表示歉意。作爲公司的代表，通过深刻的反省和自我审查，彻底改善过去的错误部分，把K-POP艺人的权益和对粉丝们的尊重放在首位，爲K-POP产业的健康发展尽最大的努力。」而撰写该报告书的姜某，也在今日被解雇。



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