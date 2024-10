才刚结束《ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE》，THE NEW SIX禹庆准自请入伍并退团

男团THE NEW SIX今宣布成员禹庆准自请入伍,且退出团体。

THE NEW SIX所属公司P Nation宣布成员禹庆准近日自愿申请入伍,且表达服完兵役后无持续以THE NEW SIX活动的意愿,因此禹庆准从今日起退出THE NEW SIX,团体改以崔态训、张贤洙、千晙赩、殷辉、吴省峻五人体制活动。



안녕하세요.

P NATION입니다.



더뉴식스와 멤버 우경준의 향후 활동 관련 안내 드립니다.



먼저 더뉴식스에게 아낌없는 사랑을 보내주시는 팬 여러분께 무거운 소식을 전하게 되어 죄송하다는 말씀을 드립니다.



최근 우경준은 자진해서 군입대를 신청하였고, 당사에 군복무 이후 더뉴식스 그룹 활동에… pic.twitter.com/hceQymJeH2 — THE NEW SIX Official (@TNX_Official) October 23, 2024

THE NEW SIX是2021年由JYP娱乐与P NATION合作的选秀节目《LOUD》所诞生, 2022年5月以「TNX」之名出道,隔年改名THE NEW SIX。THE NEW SIX专辑销售最好的是去年2月发行的《Love Never Dies》,初动有7万,至今发行的四首主打歌MV均有千万点阅,包括今年3月发行的数位单曲〈FUEGO〉,最高点阅是去年发行的〈Kick It 4 Now〉。



THE NEW SIX上周遗憾的从男团竞演节目《ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE》淘汰,没想到一周后面临成员减一状况,让粉丝很是不舍。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻