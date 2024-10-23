才刚结束《ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE》，THE NEW SIX禹庆准自请入伍并退团
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才刚结束《ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE》，THE NEW SIX禹庆准自请入伍并退团

KPOP   2024年10月23日   星期三14:40   草莓  

（封面图源：X@TNX_Official）

男团THE NEW SIX今宣布成员禹庆准自请入伍，且退出团体。

THE NEW SIX所属公司P Nation宣布成员禹庆准近日自愿申请入伍，且表达服完兵役后无持续以THE NEW SIX活动的意愿，因此禹庆准从今日起退出THE NEW SIX，团体改以崔态训、张贤洙、千晙赩、殷辉、吴省峻五人体制活动。
THE NEW SIX禹庆准（图源：X@TNX_Official）

THE NEW SIX是2021年由JYP娱乐与P NATION合作的选秀节目《LOUD》所诞生， 2022年5月以「TNX」之名出道，隔年改名THE NEW SIX。THE NEW SIX专辑销售最好的是去年2月发行的《Love Never Dies》，初动有7万，至今发行的四首主打歌MV均有千万点阅，包括今年3月发行的数位单曲〈FUEGO〉，最高点阅是去年发行的〈Kick It 4 Now〉。

THE NEW SIX上周遗憾的从男团竞演节目《ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE》淘汰，没想到一周后面临成员减一状况，让粉丝很是不舍。

THE NEW SIX禹庆准（图源：X@MnetKR）

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