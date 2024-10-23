才剛結束《ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE》，THE NEW SIX禹慶準自請入伍並退團

男團THE NEW SIX今宣布成員禹慶準自請入伍，且退出團體。

THE NEW SIX所屬公司P Nation宣布成員禹慶準近日自願申請入伍，且表達服完兵役後無持續以THE NEW SIX活動的意願，因此禹慶準從今日起退出THE NEW SIX，團體改以崔態訓、張賢洙、千晙赩、殷輝、吳省峻五人體制活動。



안녕하세요.

P NATION입니다.



더뉴식스와 멤버 우경준의 향후 활동 관련 안내 드립니다.



먼저 더뉴식스에게 아낌없는 사랑을 보내주시는 팬 여러분께 무거운 소식을 전하게 되어 죄송하다는 말씀을 드립니다.



최근 우경준은 자진해서 군입대를 신청하였고, 당사에 군복무 이후 더뉴식스 그룹 활동에… pic.twitter.com/hceQymJeH2 — THE NEW SIX Official (@TNX_Official) October 23, 2024

THE NEW SIX是2021年由JYP娛樂與P NATION合作的選秀節目《LOUD》所誕生， 2022年5月以「TNX」之名出道，隔年改名THE NEW SIX。THE NEW SIX專輯銷售最好的是去年2月發行的《Love Never Dies》，初動有7萬，至今發行的四首主打歌MV均有千萬點閱，包括今年3月發行的數位單曲〈FUEGO〉，最高點閱是去年發行的〈Kick It 4 Now〉。



THE NEW SIX上週遺憾的從男團競演節目《ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE》淘汰，沒想到一週後面臨成員減一狀況，讓粉絲很是不捨。



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