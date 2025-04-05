《苦尽柑来遇见你》IU终映感言：一人分饰两角是莫大的荣幸！谈「左IU」直言：这是我该承受的吧

歌手兼演员IU透过Netflix原创剧集《苦尽柑来遇见你》，再次刷新人生角色，迎来演技巅峰。

3月28日，《苦尽柑来遇见你》公开了第四幕，迎来了大结局。 IU以引人入胜的旁白与对角色情感的细腻诠释，获得了观众们的肯定。 特别是在最后一幕中，她以深刻的演技呈现了「金明」的成长与变化，给观众留下了强烈的印象。

第四幕贯穿金明人生的重要事件接连展开，IU以精湛的细节演技将角色的情感波动完美呈现。 生产场面中，她从分娩前的阵痛，到听见婴儿哭声的瞬间，都展现了产妇情绪的变化。当医生说「孩子没有动静」时，IU以充满恐惧与恳求的眼神，将紧张与不安感最大化; 在身心俱疲的情况下，她仍咬牙用尽最后的力气，甚至在精疲力尽时，头无力地向后垂下，这一连串真实而细腻的演技让观众完全沉浸其中。



此外，IU也将金明守护家人的坚定一面演绎得颇具说服力。 在医院里，为了让父母安心，她以平静的语气安抚父亲，展现了作为坚强女儿的模样。当金明得知父亲患病时，IU用颤抖的嘴唇与潸然落下的泪水，诠释了角色在不安与强装冷静间交错的情绪，为剧情增添了深刻的情感共鸣。

在《苦尽柑来遇见你》中，IU透过细腻多变的情感表现，为剧情注入了真挚的灵魂。 从第一幕到第四幕，她毫无保留地投入角色，展现出对这部作品的深厚情感。她透过眼神、呼吸、表情、语调与肢体语言的微妙变化，将「爱纯」与「金明」这两个角色塑造得立体且鲜活，呈现出不只是成长史诗，更是一段关於人性与情感的深刻人生篇章。



即便是在反覆出现的旁白中，IU依然能透过情绪与语调的变化，让同一句「当一扇门关上时，另一扇门总会发出声响」在不同情境中散发出截然不同的情感力量，让观众更深地沉浸在剧情之中。

透过《苦尽柑来遇见你》，IU作为演员再次完成了自我突破。 完美完成了一人分饰两角的挑战，并透过细腻的演技与动人的旁白，进一步拓展了她的戏路与表演深度，为观众留下了难以忘怀的印象。IU透过经纪公司表示：「能在这部承载著多个世代故事的《苦尽柑来遇见你》中，饰演青年爱纯与金明，对我来说是莫大的荣幸。 希望这部作品能像剧中的都东里人一样，在艰难时刻默默传递著慰藉与希望，并长久地留在观众心中，成为一部温暖人心的作品。」

此外，IU因在去年12月提前支付了200份面包、200杯饮料和200碗汤饭，以支持前往首尔汝矣岛参加尹锡悦总统弹劾集会的粉丝，而受到了广泛关注。 也因此被部份尹锡悦总统的支持者打上了「左派」标签，甚至发起抵制IU代言品牌的运动，并试图将支持弹劾的名单提交给CIA，引发巨大的争议。 一些恶意网友还给IU贴上「左IU」（左派+IU）的政治标签。



针对这场风波，IU在近日举行的电视剧终映采访中表示：「『难过』这个词虽然不能说完全不对，但我其实并没有亲眼看过那些内容，也从没想过『为什么只有我被针对？』 这些事情本就是应该去承受的一部份吧？ 从另一个角度来看，这也是一种关注。 反而让我惊讶的是，『我什么时候变成了一个能同时引发这么多正面和负面关注的人？』我一直倾向於用这样的方式去看待这些事情。 当然，如果出现了过分的言论，或者有些言行已经越界，甚至影响到公司正常运营，比如故意制造重大误解，那么我认为必要的时候还是需要采取措施加以应对。 但我并不会觉得『为什么仅自己被针对』」。



接下来IU将以新作《21世纪大君夫人》再次站在观众面前，新剧中她将饰演财阀家族次女「成熙珠」，不仅拥有出众美貌与智慧，还兼具强烈的胜负欲。 透过《苦尽柑来遇见你》展现了强大角色消化力与扎实演技的IU，让人更加期待她在《21世纪大君夫人》中带来的全新面貌。

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