【最强韩剧攻略】《或好或坏的东载》收视称王！韩石圭时隔29年世纪复合MBC

多部预热已久的话题韩剧近日陆续开播，除了由黄寅烨、郑彩娟和裴贤成主演的Viu Original原创青春韩剧《重组家庭》外，申惠善和李阵郁联手打造的治愈韩剧《致我的解离》、坂口健太郎与李世荣跨国联乘的《爱过之后来临的》亦已於「黄Viu煲剧平台」上架！

此外，李浚赫终於在《秘密森林》外传迎来主角剧本《或好或坏的东载》、影帝韩石圭更时隔29年携新作《如此亲密的背叛者》重磅回归！韩剧界注定神仙打架，绝对能够满足剧迷！

心理惊栗：《如此亲密的背叛者》

心理惊栗韩剧《如此亲密的背叛者》讲述韩国顶尖犯罪心理分析师张泰洙（韩石圭 饰）得知女儿张夏彬（蔡元彬 饰）与杀人案件有关后陷入两难的故事。



韩国大满贯影帝韩石圭向来深耕电影，谈到今次事隔29年回归MBC，他坦言被剧本打动：「我在1995年拍完剧便专注在电影上，因为我渴望成为『新韩国电影演员』，所以一直全心投入；但是随着时光飞逝，那种自以为是的心态已经消失了，我很高兴能够遇上这个剧本。」电视台对於「世纪复合」也相当重视，更特地在首播两集献上加长版以表诚意。剧集逢星期六、日上午於「黄Viu」上架。



温暖人心：Viu Original 《重组家庭》

Viu Original原创青春韩剧《重组家庭》讲述没有血缘关系的金山河（黄寅烨 饰）、尹珠媛（郑彩娟 饰）和姜海俊（裴贤成 饰）因为各自的家庭变故而住在一起，他们一同成长、一同生活，成为了彼此新的家人；十年后，兄妹三人再度重遇，由此展开了一段青春浪漫故事。



《重组家庭》集亲情、爱情和青春元素於一身，黄寅烨透露拍摄时常常被剧本打动，还会不自觉真情流露：「演出时哭了很多次，也笑了很多次，剧中三个人物看起来很开朗，但是大家也会看见他们悲伤的一面；即使心存伤痛，他们还是努力地活得明亮。」



浪漫治愈：《致我的解离》

浪漫韩剧《致我的解离》讲述因为潜在伤痛而产生双重人格的新闻主播周恩浩（申惠善 饰）和隐藏内心秘密的前男友贤吾（李阵郁 饰）与过去和解，以及重新治愈彼此的故事。



《致我的解离》播出后广受观众好评，其中申惠善饰演人格分裂患者表现突出，近日李阵郁亦在专访大赞拍档是全能选手：「演员不是分成很多种吗？有些演技出众、有些情感丰富，申惠善完美平衡了每一方面，她是六边形都得到满分的人类。」



爱火重燃：《爱过之后来临的》

爱情韩剧《爱过之后来临的》讲述韩国女生红（李世荣 饰）在日本留学时与润吾（坂口健太郎 饰）火速相恋，可是二人不敌文化差异而分道扬镳。五年后，各有新欢的他们在职场重逢，两人在新欢和旧爱的分叉路上该如何是好？



韩国长腿男神洪宗玄在《爱过之后来临的》饰演李世荣的现任伴侣，洪宗玄认为「宋敏俊」一角是奉献的代名词：「敏俊和红不是轰轰烈烈的爱情，他们总是分享著微不足道的幸福，后来敏俊注意到红的变化，但他仍然努力陪在红的身边。」到底新欢能够踢走旧爱吗？就要到「黄Viu」亲自见证了。



收视称冠：《或好或坏的东载》

犯罪韩剧《或好或坏的东载》讲述检察官徐东载（李浚赫 饰）游走於政商之间而被标签为「收受赞助的检察官」，他决心摆脱耻辱般的过去，可是却被巨集建设代表南完成（朴星雄 饰）盯上，二人由此展开一场火热的泥泞战⋯⋯



《或好或坏的东载》首播以3.7%收视力压群雄，荣登同时段剧集收视冠军，其中「东载」一角更收获大量韩国网友好评：「如果东载不是主人公怎么办？」、「我们东载很帅气！」、「东载啊，升职吧！」可见今期流行徐东载，大家万勿错过这股风潮！



以上多部话题韩剧已於「黄Viu」热播！提提你，《爱过之后来临的》将於本周五迎来大结局，届时香港观众可以无料紧贴最终发展！

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