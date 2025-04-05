【韩网热门】IU惊人的工作日程表：主演剧集《苦尽柑来遇见你》、个人专辑《The Winning》在同一年内完成

2023年3月到12月拍摄Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》，一人饰演「爱纯」和「金明」两个角色：





2023年9月举办粉丝演唱会：



아이유가 외쳐주는 유애나 참 좋다!!! pic.twitter.com/RvuaEfw4Fy — 유진 (@UAENA_516) September 24, 2023

2023年12月在自制节目中提到当时的日程：今天拍2个广告，晚上前往论山市; 明天一整天在论山市拍摄电视剧; 第三天早上前往首尔，一整天拍剧，晚上前往安东市; 第四天在安东市睡觉，然后一整天拍剧，淩晨前往涟川郡; 第五天早上抵达涟川郡，拍剧到淩晨; 第六天录制新专辑主打歌《Shopper》。



2023年12月拍摄《Love wins all》MV，2天后为这首歌录音，当时还患有流感：



가이드도 너무너무 좋은데 본 녹음은 완급조절의 신이 됨 pic.twitter.com/4bI4S0aRzj — 아이유 영상 (@IUarchiving) January 31, 2024

2023年12月23日拍摄《苦尽柑来遇见你》最后一场戏：



这期间给头发做漂染，2024年1月2日飞往美国LA拍专辑封面：



同一周里拍摄了《Shopper》和《Holssi》的MV：





从《苦尽柑来遇见你》个人杀青到《The Winning》专辑录音和MV拍摄，都发生在同一个月...

虽然不确定具体日期，但受到《苦尽柑来遇见你》影响写了《Shh.. 》，MV也是在这期间拍摄的。



然后2月马上开始准备演唱会，3月就开唱。

韩国网友评论：

1. 大发... 真的很帅气、很了不起

2. 这就是演员和歌手全都做到顶级的人的日程...

3. 体力和心理素质都不是一般人...

4. 难怪她能获得成功，又努力又有才华又认真

5. 真的很神奇，看起来那么瘦弱，究竟从哪里来那么多能量和热情呢？ 即便热爱工作也很难做到吧

6. 用那样瘦小的身体是如何完成这样高强度日程呢

7. 原来金明才是钢铁心...

8. 拚了命地工作却一点也不表现出疲惫，真的太厉害... 根本像牛一样在工作啊 ᅲkkkk

9. 哇，那个3月开始的演唱会一直世界巡回到9月呢，超强

10. 甚至2023年4月还参加了电影《Dream：梦想代表队》宣传活动和每一场舞台问候，7月还开了展览... 真心疯狂的行程

11. 《Love wins all》导唱版也是IU本人录的

12. 把时间当成普通人的10倍在用... 哇ᅮ

14. 四代团如果有这样的行程，公司一定会被粉丝骂爆

15. 即便这么辛苦脸上也不长痘、嗓音也不沙哑，看来皮肤和声带都非常健康，好厉害、好羡慕

16. IU其实是三人组吧？ （*IU韩文是三个字아.이.유）

17. 所以去年才猛赚300亿韩元啊... 若加上版权费，几乎是一天进账1亿啊，超强的金融治疗

18. 记得她说喜欢在家休息，看完日程表感觉很能理解，真的奔跑得非常努力

19. 所以才能成为大韩民国第一啊

20. 这种艺人就是热爱工作，工作不仅是工作也是兴趣和休息。 喜欢这种艺人的话，就算什么都不做也会物料不断

21. 希望知恩照顾好健康，长久地活动下去~

出处：https://theqoo.net/hot/3678783164

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