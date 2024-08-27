《Road to Kingdom ： Ace of Ace》9月19日重磅开播！7只男团竞演，泰民担任MC

男团竞演综艺《Road to Kingdom》全新一季即将开始。

今日（27日）Mnet方面表示：「《Road to Kingdom ： Ace of Ace》确定将於9月19日晚9点30分（韩国当地时间）首播。 」

《Road to Kingdom》是K-pop男团崛起专案的一部份，是一档重新聚焦具备实力和潜力的男团的生存节目。本节目是2020年播出的《Road to Kingdom》的重新打造版本。 前一系列是为了获得「Kingdom」参赛权的前传，而这次则是独立的节目。



多支崛起中的男团将大举参赛。 The New Six、The CrewOne（ATBO・ JUST B）、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPEST共7支队伍将登场。



此外，SHINee泰民将在出道后首次担任独立MC，为《Road to Kingdom ： Ace of Ace》护航。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻