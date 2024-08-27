《Road to Kingdom ： Ace of Ace》9月19日重磅开播！7只男团竞演，泰民担任MC

男团竞演综艺《Road to Kingdom》全新一季即将开始。
今日（27日）Mnet方面表示：「《Road to Kingdom ： Ace of Ace》确定将於9月19日晚9点30分（韩国当地时间）首播。 」
《Road to Kingdom》是K-pop男团崛起专案的一部份，是一档重新聚焦具备实力和潜力的男团的生存节目。本节目是2020年播出的《Road to Kingdom》的重新打造版本。 前一系列是为了获得「Kingdom」参赛权的前传，而这次则是独立的节目。
多支崛起中的男团将大举参赛。 The New Six、The CrewOne（ATBO・ JUST B）、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPEST共7支队伍将登场。
[]— 더크루원 (@the_crewone) August 7, 2024
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너무 즐거운 시간이었습니다@CRAVITYstarship#더크루원 #TheCrewOne#ATBO #JUSTB#IDOLRADIO #아돌라 pic.twitter.com/dXqQIw9YSd
[]— YOUNITE (@YOUNITE_offcl) August 16, 2024
초음파 GEEKIN 무대도 즐겁게 마무리
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此外，SHINee泰民将在出道后首次担任独立MC，为《Road to Kingdom ： Ace of Ace》护航。
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