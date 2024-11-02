SHINee泰民将在《Road to Kingdom》第二季决赛中带来特别舞台！展现身为前辈的最棒姿态～

「前辈的魅力」无法挡！人气男团SHINee泰民，确定在节目《Road to Kingdom : Ace of Ace》最终舞台上带来特别表演，展现其作为前辈的独特魅力。

Mnet 男团对抗节目《Road to Kingdom : Ace of Ace》决赛直播将於7日晚间9点30分进行，在仅剩一集就将揭晓优胜队伍的情况下，节目预告了由主持人泰民带来特别的舞台，为最终战增添看点。



泰民在2008年作为SHINee的主舞出道，并在《Road to Kingdom : Ace of Ace》中首次挑战单独担任主持人，以他特有的温暖、柔和魅力和不断进步的主持能力，给观众留下了深刻印象。

此外，作为出道17年的歌坛前辈，泰民也对后辈男团成员们表现出温柔的引导，从与出演者们在待机室的第一次见面开始，就展现出融洽的化学反应，并通过自然的交流活跃现场氛围，给后辈团体送上无私的支持和鼓励，充分展现出前辈的魅力。

在《Road to Kingdom : Ace of Ace》的最后一集中，泰民将展示自己作为代表K-POP全世代的男性Solo表演者的实力，为这段激烈的8周旅程画上句点。人称「表演之王」的泰民将以怎样的舞台来完美收尾，令人期待。



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