【K社韩国小百科】南韩首位诺贝尔文学奖得主！女作家韩江「书写历史创伤、揭示生命脆弱」，以为获奖通知是电信诈骗、感想引深思

瑞典学院今日宣布2024年诺贝尔文学奖得主为韩国作家韩江，她是该奖项史上第18位女性得主，也是首位获得诺贝尔文学奖的南韩作家、第二位获得诺奖的南韩人。

负责颁奖的瑞典学院（Swedish Academy）表示，韩江在作品中直面历史创伤与无形规则、揭示人类生命的脆弱，对身体与灵魂、生者与死者之间的连结有著独特认知，凭藉富有诗意及实验性的风格成为当代散文的创新者。



In her oeuvre, 2024 literature laureate Han Kang confronts historical traumas and invisible sets of rules and, in each of her works, exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her… pic.twitter.com/iS5KsU7GtM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

获奖后的韩江表现得十分冷静，刚接到电话时一度以为是诈骗，对媒体表示会和儿子一同喝茶、安静地庆祝。 同为小说家的父亲韩胜源则透露，韩江对他说：「战争如此激烈、每天都人死去，获奖又有什么值得庆祝和快乐的呢？ 颁给我这个奖不是让我享乐，而是希望我更加冷静。」韩江母亲则已在家门口挂出韩国国旗。

韩江1970年生於韩国光州，9岁时随家人迁居首尔，毕业於韩国延世大学国文系，曾任教於首尔艺术大学文艺创作学系。 2014年出版的《少年来了》便是以故乡的光州事件为素材、访问生还者写下的小说。 韩江出生於文学之家，父亲也是知名小说家。 在写作之余，韩江也对艺术和音乐深感兴趣，这又反馈至她的文学创作中。



In the novel 소년이 온다 (2014; ‘Human Acts’, 2016), Han Kang – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – employs as her political foundation a historical event that took place in the city of Gwangju, where she herself grew up and where hundreds of students and unarmed… pic.twitter.com/0LjY9tcxIV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

作为文坛新生代畅销女作家，韩江1993年开始在季刊《文学与社会》发表诗作，1994年以短篇小说《红锚》拿下 《首尔新闻》新春文艺奖，后续陆续 拿下韩国小说文学奖、李箱文学奖等众多奖项，於2016年以《素食者》获得「布克国际奖」（旧称「国际曼布克文学奖」），是亚洲获得该奖的第一人。 韩江有多部著作已推出中文版，对於新读者推荐以下三部：以济州四三事件为题材的《永不告别》，实验性自传体小说《白》，以及探索人类内心疯狂与伤痕的《素食者》。



被问及从哪位作家身上获取最多的灵感，韩江表示前辈作家们探索人生的意义、有时迷路、有时候坚决，作为一个集体的努力和力量都给她注入灵感，因此很难单列出几个人。

诺贝尔文学奖自1901年设立以来共有120位得奖者，多半为欧洲男性作家，仅17人为女性。 本次不仅是史上首次由韩国作家摘得诺贝尔文学奖，也是继韩国前总统金大中2000年获颁和平奖后，韩国第2位诺贝尔奖得主。

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