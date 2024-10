【K社韩国小百科】南韩首位诺贝尔文学奖得主！女作家韩江「书写历史创伤、揭示生命脆弱」，以为获奖通知是电信诈骗、感想引深思

瑞典学院今日宣布2024年诺贝尔文学奖得主为韩国作家韩江,她是该奖项史上第18位女性得主,也是首位获得诺贝尔文学奖的南韩作家、第二位获得诺奖的南韩人。

负责颁奖的瑞典学院(Swedish Academy)表示,韩江在作品中直面历史创伤与无形规则、揭示人类生命的脆弱,对身体与灵魂、生者与死者之间的连结有著独特认知,凭藉富有诗意及实验性的风格成为当代散文的创新者。



In her oeuvre, 2024 literature laureate Han Kang confronts historical traumas and invisible sets of rules and, in each of her works, exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her… pic.twitter.com/iS5KsU7GtM