《热血司祭2》时隔5年华丽回归！金南佶、李荷妮、金成均海报公开，确定在11月8日首播

《热血司祭2》将延续第一集的概念，以正义感爆棚的热血祭司金海日，在追查九潭区所发生的毒品事件后，转至釜山所展开的故事，是一部极限合作又充满喜剧元素的作品。

《热血司祭》在2019年播出第一季，曾创下最高收视率24％的纪录，结束后也让不少观众敲碗第二季。终於在相隔五年之后，《热血司祭2》确定在11月8日回归，除了第一季主要演员金南佶、李荷妮、金成均外，还有「新女警」BIBI、「大毒枭」盛骏加入。



10日，公开主演金南佶、李荷妮、金成均三位主演的海报，海报上方还写著「贝拉托的使命，现在开始」的标语，吸引大家的视线，预示把版图移至釜山的三人，将展现出更强大的制裁力量。



金南佶饰演火爆性格天主教司祭「金海日」，他手持念珠，露出气势十足的表情。李荷妮饰演的「朴京善」在一季中是独一无二的「反派」检察官「朴京善」，但在第二季中转变为「正义的使者」，她一手拿著刀，警觉地环顾四周，展现出强烈的双重气氛。而金成均饰演的重案组刑警「具大荣」，以锐利的目光握著手枪。

制作组表示：「在《热血司祭2》中，热血司祭金海日将接到名为「贝拉托」的任务，并挑战溃灭恶势力。金南佶、李荷妮、金成均展现完全感觉不到5年空白的梦幻般的默契，是大家期待已久的作品，我们确信会不辜负期待。」《热血司祭2》将接档《来自地狱的法官》在11月8日播出。



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