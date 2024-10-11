SEVENTEEN全新主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉预告公开部份编舞：这次终於不用那么累了吗？

人气男团 SEVENTEEN 将以新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉回归，预告公开的一小小部份编舞展现熟男的大前辈魅力～。

SEVENTEEN 透过官方 SNS 公开了第12张迷你专辑《SPILL THE FEELS》主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉(feat. DJ Khaled) 的最新预告，成员们的新造型一一释出外，最终聚集在下雨天的街头，比起以往更加轻松、游刃有余的舞蹈动作，散发著成熟稳重的气息。

与第一波发布的预告片形成鲜明对比，如果第一支预告片是他们思考爱情的意义，给人一种孤独的感觉，那么第二支预告片则展现了 SEVENTEEN 对爱情坚定的决心，展现温暖且激动人心的氛围感。每个角色独有的缤纷色彩以及影片中反覆出现的玫瑰花也加强了大众对完整MV的好奇心。



主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉将会是一首非常容易上瘾的歌曲，其优美的旋律是结合了 Hip hop 和 R&B 。新专辑收录了包括这首歌曲在内的〈Eyes on you〉、〈1 TO 13〉、〈Candy〉、〈Rain〉、〈Water〉等一共6首歌曲，预计在10月14日下午6点(KST)发行。





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