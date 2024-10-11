【K社韓國小百科】南韓首位諾貝爾文學獎得主！女作家韓江「書寫歷史創傷、揭示生命脆弱」，以為獲獎通知是電信詐騙、感想引深思

瑞典學院今日宣佈2024年諾貝爾文學獎得主為韓國作家韓江，她是該獎項史上第18位女性得主，也是首位獲得諾貝爾文學獎的南韓作家、第二位獲得諾獎的南韓人。

負責頒獎的瑞典學院（Swedish Academy）表示，韓江在作品中直面歷史創傷與無形規則、揭示人類生命的脆弱，對身體與靈魂、生者與死者之間的連結有著獨特認知，憑藉富有詩意及實驗性的風格成為當代散文的創新者。



In her oeuvre, 2024 literature laureate Han Kang confronts historical traumas and invisible sets of rules and, in each of her works, exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her… pic.twitter.com/iS5KsU7GtM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

獲獎後的韓江表現得十分冷靜，剛接到電話時一度以為是詐騙，對媒體表示會和兒子一同喝茶、安靜地慶祝。 同為小說家的父親韓勝源則透露，韓江對他說：「戰爭如此激烈、每天都人死去，獲獎又有什麼值得慶祝和快樂的呢？ 頒給我這個獎不是讓我享樂，而是希望我更加冷靜。」韓江母親則已在家門口掛出韓國國旗。

韓江1970年生於韓國光州，9歲時隨家人遷居首爾，畢業於韓國延世大學國文系，曾任教於首爾藝術大學文藝創作學系。 2014年出版的《少年來了》便是以故鄉的光州事件為素材、訪問生還者寫下的小說。 韓江出生於文學之家，父親也是知名小說家。 在寫作之餘，韓江也對藝術和音樂深感興趣，這又反饋至她的文學創作中。



In the novel 소년이 온다 (2014; ‘Human Acts’, 2016), Han Kang – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – employs as her political foundation a historical event that took place in the city of Gwangju, where she herself grew up and where hundreds of students and unarmed… pic.twitter.com/0LjY9tcxIV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

作為文壇新生代暢銷女作家，韓江1993年開始在季刊《文學與社會》發表詩作，1994年以短篇小說《紅錨》拿下 《首爾新聞》新春文藝獎，後續陸續 拿下韓國小說文學獎、李箱文學獎等眾多獎項，於2016年以《素食者》獲得「布克國際獎」（舊稱「國際曼布克文學獎」），是亞洲獲得該獎的第一人。 韓江有多部著作已推出中文版，對於新讀者推薦以下三部：以濟州四三事件為題材的《永不告別》，實驗性自傳體小說《白》，以及探索人類內心瘋狂與傷痕的《素食者》。



被問及從哪位作家身上獲取最多的靈感，韓江表示前輩作家們探索人生的意義、有時迷路、有時候堅決，作為一個集體的努力和力量都給她注入靈感，因此很難單列出幾個人。

諾貝爾文學獎自1901年設立以來共有120位得獎者，多半為歐洲男性作家，僅17人為女性。 本次不僅是史上首次由韓國作家摘得諾貝爾文學獎，也是繼韓國前總統金大中2000年獲頒和平獎後，韓國第2位諾貝爾獎得主。

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