泰民首场香港个人演唱会圆满落幕 热唱多首经典舞曲

韩国男团SHINee忙内泰民最近忙过不停,除了首次单独主持的节目《Road to Kingdom : Ace of Ace》正如火如荼地播出外,在8月31日更於韩国展开了全新主题的世界巡回演唱会,并在日前把此次世巡带到香港!由CCY Entertainment主办的《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》在本月五日於亚洲国际博览馆10号展馆举行,首次以SOLO歌手身份在香港举行个人演唱会,泰民表示非常兴奋,不只现场表演多首经典舞曲,展现具个人风格的表演,看得现场的TAEMate热血沸腾,尖叫声不断!

超丰富歌单 展现SOLO歌手泰民不同的可能性

以一身黑色亮片西装现身的泰民甫一出场便连唱了〈Deja Vu〉、〈Guilty〉、〈Advice〉等三首歌曲,以神秘又魅惑的招牌舞台作为开场!为了此次的表演,泰民不止把多首歌曲重新Remix,带来了全新感觉的表演,更联同12位舞者为粉丝们呈现更完整与震撼的舞台,提到此次演唱会的主题,泰民表示希望可以作出一些突破,他表示:「演唱会主题是虚幻嘅凝视,希望大家从唔同嘅方向、唔同嘅角度,无论睇到点样嘅形态,都系我泰民!所以我拣咗与呢次演唱会主题非常夹嘅〈Deja Vu〉作为开场,大家喜欢吗?希望大家可以Enjoy今晚嘅演出!」。这次歌曲的编排尽显泰民不同的面貌,不止是拿手的舞曲,甚至是比较少唱的Rap,都一一呈现给观众,他更将想与粉丝说的话融入一系列的抒情曲中,突显泰民少见的感性一面,丰富的表演尽显了泰民的可能性!

摆脱可爱形象 展现帅气一面

作为男团SHINee中备受疼爱的忙内,相信大家对泰民的印象还是逃不开「可爱」,不论是聊天环节时的小动作,还是看著台下粉丝们的温暖笑容,都让TAEMate忍不住大喊「超可爱!」,但是已经完成兵役、今年已经踏入31岁的泰民显然有另外的想法,他开玩笑说:「我唔可爱,可爱嘅系你们,我系帅气!你哋点解会觉得我可爱㗎?」,泰民随即以行动力展现自己帅气的一面,与台下粉丝们可爱的互动,让现场的欢笑声不断!当日还有不少男粉丝到场支持,让泰民感到非常惊喜!

双向奔赴!感谢20年来不吝啬的爱

除了在舞台表演上花了不少心思外,泰民为了与现场的粉丝互动,准备了中文、英文、韩文三国语言,常常冷不防的来一句广东话,让粉丝们既惊喜又窝心!泰民对香港的粉丝们也相当的好奇,他说:「我好好奇大家会想喺呢场演唱会中睇到点样嘅表演?相信大部分嘅粉丝都系透过SHINee认识我,但喺点样嘅时间点认识㗎呢?」随后便跳了SHINee歌曲的舞步希望从粉丝的反应中得到答案,真是一位非常可爱的好奇宝宝!泰民又表示,他在出发前非常好奇香港天气,得知到香港现在还是很和暖,不过他也不忘提醒粉丝:「之后天气可能会突然转冷,大家要注意保暖,小心感冒!」。

当日粉丝们亦为泰民送上不少惊喜,先在演唱〈The Unknown Sea〉时举起七彩玫瑰,送给泰民一片灿烂的花海,其后在大合照的环节中,就在泰民面向大萤幕时,突然播出由粉丝制作的应援短片,粉丝们将泰民出道以来所有重要的时光,都剪辑在影片内,由他参加试镜、成为练习生、作为SHINee一员、首次SOLO拿下一位......等等的片段,就像带大家坐上了时光机重温了一遍,让泰民看到直呼感动:「好多谢大家制作嘅影片,入面嘅每个瞬间都好鲜明,20年嘅时光过得好快又好似好慢,好多谢大家20年来给予我嘅爱与支持,我会继续努力成为大家嘅ACE!」这次的演唱会就在温馨又感动的气氛下完美落幕!

接下来泰民将会把此次世界巡回演唱会带到福冈、印尼、新加坡、菲律宾等地,同时由泰民主持的节目《Road to Kingdom : Ace of Ace》,亦会逢星期四韩国时间晚上八点,於Mnet播出,敬请大家多多关注!

