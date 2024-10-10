泰民首场香港个人演唱会圆满落幕 热唱多首经典舞曲

韩国男团SHINee忙内泰民最近忙过不停，除了首次单独主持的节目《Road to Kingdom : Ace of Ace》正如火如荼地播出外，在8月31日更於韩国展开了全新主题的世界巡回演唱会，并在日前把此次世巡带到香港！由CCY Entertainment主办的《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》在本月五日於亚洲国际博览馆10号展馆举行，首次以SOLO歌手身份在香港举行个人演唱会，泰民表示非常兴奋，不只现场表演多首经典舞曲，展现具个人风格的表演，看得现场的TAEMate热血沸腾，尖叫声不断！

超丰富歌单 展现SOLO歌手泰民不同的可能性

以一身黑色亮片西装现身的泰民甫一出场便连唱了〈Deja Vu〉、〈Guilty〉、〈Advice〉等三首歌曲，以神秘又魅惑的招牌舞台作为开场！为了此次的表演，泰民不止把多首歌曲重新Remix，带来了全新感觉的表演，更联同12位舞者为粉丝们呈现更完整与震撼的舞台，提到此次演唱会的主题，泰民表示希望可以作出一些突破，他表示：「演唱会主题是虚幻嘅凝视，希望大家从唔同嘅方向、唔同嘅角度，无论睇到点样嘅形态，都系我泰民！所以我拣咗与呢次演唱会主题非常夹嘅〈Deja Vu〉作为开场，大家喜欢吗？希望大家可以Enjoy今晚嘅演出！」。这次歌曲的编排尽显泰民不同的面貌，不止是拿手的舞曲，甚至是比较少唱的Rap，都一一呈现给观众，他更将想与粉丝说的话融入一系列的抒情曲中，突显泰民少见的感性一面，丰富的表演尽显了泰民的可能性！

摆脱可爱形象 展现帅气一面

作为男团SHINee中备受疼爱的忙内，相信大家对泰民的印象还是逃不开「可爱」，不论是聊天环节时的小动作，还是看著台下粉丝们的温暖笑容，都让TAEMate忍不住大喊「超可爱！」，但是已经完成兵役、今年已经踏入31岁的泰民显然有另外的想法，他开玩笑说：「我唔可爱，可爱嘅系你们，我系帅气！你哋点解会觉得我可爱㗎？」，泰民随即以行动力展现自己帅气的一面，与台下粉丝们可爱的互动，让现场的欢笑声不断！当日还有不少男粉丝到场支持，让泰民感到非常惊喜！

双向奔赴！感谢20年来不吝啬的爱

除了在舞台表演上花了不少心思外，泰民为了与现场的粉丝互动，准备了中文、英文、韩文三国语言，常常冷不防的来一句广东话，让粉丝们既惊喜又窝心！泰民对香港的粉丝们也相当的好奇，他说：「我好好奇大家会想喺呢场演唱会中睇到点样嘅表演？相信大部分嘅粉丝都系透过SHINee认识我，但喺点样嘅时间点认识㗎呢？」随后便跳了SHINee歌曲的舞步希望从粉丝的反应中得到答案，真是一位非常可爱的好奇宝宝！泰民又表示，他在出发前非常好奇香港天气，得知到香港现在还是很和暖，不过他也不忘提醒粉丝：「之后天气可能会突然转冷，大家要注意保暖，小心感冒！」。

当日粉丝们亦为泰民送上不少惊喜，先在演唱〈The Unknown Sea〉时举起七彩玫瑰，送给泰民一片灿烂的花海，其后在大合照的环节中，就在泰民面向大萤幕时，突然播出由粉丝制作的应援短片，粉丝们将泰民出道以来所有重要的时光，都剪辑在影片内，由他参加试镜、成为练习生、作为SHINee一员、首次SOLO拿下一位......等等的片段，就像带大家坐上了时光机重温了一遍，让泰民看到直呼感动：「好多谢大家制作嘅影片，入面嘅每个瞬间都好鲜明，20年嘅时光过得好快又好似好慢，好多谢大家20年来给予我嘅爱与支持，我会继续努力成为大家嘅ACE！」这次的演唱会就在温馨又感动的气氛下完美落幕！

接下来泰民将会把此次世界巡回演唱会带到福冈、印尼、新加坡、菲律宾等地，同时由泰民主持的节目《Road to Kingdom : Ace of Ace》，亦会逢星期四韩国时间晚上八点，於Mnet播出，敬请大家多多关注！

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