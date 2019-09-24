SuperM的出现…让SHINee泰民1年前的愿望实现了！网友：难道这也是「三泰民」的威力？

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据说喊三次「李泰民」，所有愿望都会实现。这次泰民本人又是什么愿望「成真」了呢～？（笑） #原来SuperM是泰民策画的吗



粉丝们之间有个「三泰民」的传说：只要喊三次「李泰民」，愿望都会实现。虽然泰民本人很担心，他不认为自己是个「幸运的人」，要是这么做，愿望却没有实现该怎么办？但从目前看来，大多是正面影响，泰民实在不用太担心啦～

继SHINee登上东京巨蛋开演唱会、拿大赏，甚至连泰民举行SOLO演唱会的愿望都陆续实现后。粉丝们发现，泰民又有一个愿望成真了…



这是约一年多前的采访。记者提问：「若是回到10年前，还会成为SHINee吗？」







泰民回答：「我想要成为二哥。既可以不用当队长，又有弟弟们。」



这不是实现了嘛！泰民参加的「跨队组合」SuperM，大哥是伯贤，弟弟们则有KAI、MARK、泰容、TEN和LUCAS。网友们直呼「神奇」，也再次印证了「三泰民」的威力。留言区瞬间变成「许愿区」，有人想要中彩券的，也有人想要减肥成功。还有人表示：「原来SuperM是泰民策画的吗？（笑）」

（图片来源：Twitter、艺人SNS、SMTOWN）

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