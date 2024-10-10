泰民首場香港個人演唱會圓滿落幕 熱唱多首經典舞曲

韓國男團SHINee忙內泰民最近忙過不停，除了首次單獨主持的節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》正如火如荼地播出外，在8月31日更於韓國展開了全新主題的世界巡迴演唱會，並在日前把此次世巡帶到香港！由CCY Entertainment主辦的《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》在本月五日於亞洲國際博覽館10號展館舉行，首次以SOLO歌手身份在香港舉行個人演唱會，泰民表示非常興奮，不只現場表演多首經典舞曲，展現具個人風格的表演，看得現場的TAEMate熱血沸騰，尖叫聲不斷！

超豐富歌單 展現SOLO歌手泰民不同的可能性

以一身黑色亮片西裝現身的泰民甫一出場便連唱了〈Deja Vu〉、〈Guilty〉、〈Advice〉等三首歌曲，以神秘又魅惑的招牌舞台作為開場！為了此次的表演，泰民不止把多首歌曲重新Remix，帶來了全新感覺的表演，更聯同12位舞者為粉絲們呈現更完整與震撼的舞台，提到此次演唱會的主題，泰民表示希望可以作出一些突破，他表示：「演唱會主題是虛幻嘅凝視，希望大家從唔同嘅方向、唔同嘅角度，無論睇到點樣嘅形態，都係我泰民！所以我揀咗與呢次演唱會主題非常夾嘅〈Deja Vu〉作為開場，大家喜歡嗎？希望大家可以Enjoy今晚嘅演出！」。這次歌曲的編排盡顯泰民不同的面貌，不止是拿手的舞曲，甚至是比較少唱的Rap，都一一呈現給觀眾，他更將想與粉絲說的話融入一系列的抒情曲中，突顯泰民少見的感性一面，豐富的表演盡顯了泰民的可能性！

擺脫可愛形象 展現帥氣一面

作為男團SHINee中備受疼愛的忙內，相信大家對泰民的印象還是逃不開「可愛」，不論是聊天環節時的小動作，還是看著台下粉絲們的溫暖笑容，都讓TAEMate忍不住大喊「超可愛！」，但是已經完成兵役、今年已經踏入31歲的泰民顯然有另外的想法，他開玩笑說：「我唔可愛，可愛嘅係你們，我係帥氣！你哋點解會覺得我可愛㗎？」，泰民隨即以行動力展現自己帥氣的一面，與台下粉絲們可愛的互動，讓現場的歡笑聲不斷！當日還有不少男粉絲到場支持，讓泰民感到非常驚喜！

雙向奔赴！感謝20年來不吝嗇的愛

除了在舞台表演上花了不少心思外，泰民為了與現場的粉絲互動，準備了中文、英文、韓文三國語言，常常冷不防的來一句廣東話，讓粉絲們既驚喜又窩心！泰民對香港的粉絲們也相當的好奇，他說：「我好好奇大家會想喺呢場演唱會中睇到點樣嘅表演？相信大部分嘅粉絲都係透過SHINee認識我，但喺點樣嘅時間點認識㗎呢？」隨後便跳了SHINee歌曲的舞步希望從粉絲的反應中得到答案，真是一位非常可愛的好奇寶寶！泰民又表示，他在出發前非常好奇香港天氣，得知到香港現在還是很和暖，不過他也不忘提醒粉絲：「之後天氣可能會突然轉冷，大家要注意保暖，小心感冒！」。

當日粉絲們亦為泰民送上不少驚喜，先在演唱〈The Unknown Sea〉時舉起七彩玫瑰，送給泰民一片燦爛的花海，其後在大合照的環節中，就在泰民面向大螢幕時，突然播出由粉絲製作的應援短片，粉絲們將泰民出道以來所有重要的時光，都剪輯在影片內，由他參加試鏡、成為練習生、作為SHINee一員、首次SOLO拿下一位......等等的片段，就像帶大家坐上了時光機重溫了一遍，讓泰民看到直呼感動：「好多謝大家製作嘅影片，入面嘅每個瞬間都好鮮明，20年嘅時光過得好快又好似好慢，好多謝大家20年來給予我嘅愛與支持，我會繼續努力成為大家嘅ACE！」這次的演唱會就在溫馨又感動的氣氛下完美落幕！

接下來泰民將會把此次世界巡迴演唱會帶到福岡、印尼、新加坡、菲律賓等地，同時由泰民主持的節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》，亦會逢星期四韓國時間晚上八點，於Mnet播出，敬請大家多多關注！

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