泰民首場香港個人演唱會圓滿落幕 熱唱多首經典舞曲

韓國男團SHINee忙內泰民最近忙過不停,除了首次單獨主持的節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》正如火如荼地播出外,在8月31日更於韓國展開了全新主題的世界巡迴演唱會,並在日前把此次世巡帶到香港!由CCY Entertainment主辦的《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》在本月五日於亞洲國際博覽館10號展館舉行,首次以SOLO歌手身份在香港舉行個人演唱會,泰民表示非常興奮,不只現場表演多首經典舞曲,展現具個人風格的表演,看得現場的TAEMate熱血沸騰,尖叫聲不斷!

超豐富歌單 展現SOLO歌手泰民不同的可能性

以一身黑色亮片西裝現身的泰民甫一出場便連唱了〈Deja Vu〉、〈Guilty〉、〈Advice〉等三首歌曲,以神秘又魅惑的招牌舞台作為開場!為了此次的表演,泰民不止把多首歌曲重新Remix,帶來了全新感覺的表演,更聯同12位舞者為粉絲們呈現更完整與震撼的舞台,提到此次演唱會的主題,泰民表示希望可以作出一些突破,他表示:「演唱會主題是虛幻嘅凝視,希望大家從唔同嘅方向、唔同嘅角度,無論睇到點樣嘅形態,都係我泰民!所以我揀咗與呢次演唱會主題非常夾嘅〈Deja Vu〉作為開場,大家喜歡嗎?希望大家可以Enjoy今晚嘅演出!」。這次歌曲的編排盡顯泰民不同的面貌,不止是拿手的舞曲,甚至是比較少唱的Rap,都一一呈現給觀眾,他更將想與粉絲說的話融入一系列的抒情曲中,突顯泰民少見的感性一面,豐富的表演盡顯了泰民的可能性!

擺脫可愛形象 展現帥氣一面

作為男團SHINee中備受疼愛的忙內,相信大家對泰民的印象還是逃不開「可愛」,不論是聊天環節時的小動作,還是看著台下粉絲們的溫暖笑容,都讓TAEMate忍不住大喊「超可愛!」,但是已經完成兵役、今年已經踏入31歲的泰民顯然有另外的想法,他開玩笑說:「我唔可愛,可愛嘅係你們,我係帥氣!你哋點解會覺得我可愛㗎?」,泰民隨即以行動力展現自己帥氣的一面,與台下粉絲們可愛的互動,讓現場的歡笑聲不斷!當日還有不少男粉絲到場支持,讓泰民感到非常驚喜!

雙向奔赴!感謝20年來不吝嗇的愛

除了在舞台表演上花了不少心思外,泰民為了與現場的粉絲互動,準備了中文、英文、韓文三國語言,常常冷不防的來一句廣東話,讓粉絲們既驚喜又窩心!泰民對香港的粉絲們也相當的好奇,他說:「我好好奇大家會想喺呢場演唱會中睇到點樣嘅表演?相信大部分嘅粉絲都係透過SHINee認識我,但喺點樣嘅時間點認識㗎呢?」隨後便跳了SHINee歌曲的舞步希望從粉絲的反應中得到答案,真是一位非常可愛的好奇寶寶!泰民又表示,他在出發前非常好奇香港天氣,得知到香港現在還是很和暖,不過他也不忘提醒粉絲:「之後天氣可能會突然轉冷,大家要注意保暖,小心感冒!」。

當日粉絲們亦為泰民送上不少驚喜,先在演唱〈The Unknown Sea〉時舉起七彩玫瑰,送給泰民一片燦爛的花海,其後在大合照的環節中,就在泰民面向大螢幕時,突然播出由粉絲製作的應援短片,粉絲們將泰民出道以來所有重要的時光,都剪輯在影片內,由他參加試鏡、成為練習生、作為SHINee一員、首次SOLO拿下一位......等等的片段,就像帶大家坐上了時光機重溫了一遍,讓泰民看到直呼感動:「好多謝大家製作嘅影片,入面嘅每個瞬間都好鮮明,20年嘅時光過得好快又好似好慢,好多謝大家20年來給予我嘅愛與支持,我會繼續努力成為大家嘅ACE!」這次的演唱會就在溫馨又感動的氣氛下完美落幕!

接下來泰民將會把此次世界巡迴演唱會帶到福岡、印尼、新加坡、菲律賓等地,同時由泰民主持的節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》,亦會逢星期四韓國時間晚上八點,於Mnet播出,敬請大家多多關注!

