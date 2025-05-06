【第61届百想艺术大赏】完整得奖名单：《苦尽柑来遇见你》夺4奖项，朱智勋夺封帝、金泰梨二度封后！

《第61届百想艺术大赏》昨晚在首尔隆重举办，今天有好多个奖项竞争都非常激烈，一起来看看得奖名单吧！

【TV部门】

大赏：Netflix《黑白大厨：料理阶级大战》

电视剧作品赏：Netflix《苦尽柑来遇见你》



男子最优秀演技赏：朱智勋 《外伤重症中心》



女子最优秀演技赏：金泰梨《正年》



男子配角赏：崔代勋《苦尽柑来遇见你》



女子配角赏：廉惠兰《苦尽柑来遇见你》



男子新人赏：秋泳愚（秋英宇）《玉氏夫人传》



女子新人赏：蔡元彬《如此亲密的背叛者》



导演赏：宋妍华《如此亲密的背叛者》

剧本赏：林恦賰《苦尽柑来遇见你》

综艺作品赏：DdeunDdeun《风向GO》

男子综艺赏：申东烨

女子综艺赏：李秀智

【电影部门】

大赏：洪坰杓《哈尔滨》

作品赏：《哈尔滨》

男子最优秀演技赏：曹政奭《变身机长》



女子最优秀演技赏：全道嬿《左轮手枪》



男子配角赏：刘宰明《幸福国度》



女子配角赏：秀贤《非普通家族》



男子新人赏：郑星一《战，乱》



女子新人赏：卢允瑞《听说》



导演赏：吴胜旭《左轮手枪》

新人导演赏：吴政民《长孙》

剧本赏：申哲、朴赞郁《战，乱》

【网路票选人气赏】

男子人气赏：边佑锡《背著善宰跑》



女子人气赏：金惠奫《背著善宰跑》



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