【第61届百想艺术大赏】完整得奖名单：《苦尽柑来遇见你》夺4奖项，朱智勋夺封帝、金泰梨二度封后！

（封面图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
《第61届百想艺术大赏》昨晚在首尔隆重举办，今天有好多个奖项竞争都非常激烈，一起来看看得奖名单吧！
【TV部门】
大赏：Netflix《黑白大厨：料理阶级大战》
电视剧作品赏：Netflix《苦尽柑来遇见你》
（图源：Netflix《黑白大厨：料理阶级大战》、《苦尽柑来遇见你》）
男子最优秀演技赏：朱智勋 《外伤重症中心》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
女子最优秀演技赏：金泰梨《正年》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
男子配角赏：崔代勋《苦尽柑来遇见你》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
女子配角赏：廉惠兰《苦尽柑来遇见你》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
男子新人赏：秋泳愚（秋英宇）《玉氏夫人传》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
女子新人赏：蔡元彬《如此亲密的背叛者》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
导演赏：宋妍华《如此亲密的背叛者》
剧本赏：林恦賰《苦尽柑来遇见你》
综艺作品赏：DdeunDdeun《风向GO》
男子综艺赏：申东烨
女子综艺赏：李秀智
【电影部门】
大赏：洪坰杓《哈尔滨》
作品赏：《哈尔滨》
男子最优秀演技赏：曹政奭《变身机长》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
女子最优秀演技赏：全道嬿《左轮手枪》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
男子配角赏：刘宰明《幸福国度》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
女子配角赏：秀贤《非普通家族》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
男子新人赏：郑星一《战，乱》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
女子新人赏：卢允瑞《听说》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
导演赏：吴胜旭《左轮手枪》
新人导演赏：吴政民《长孙》
剧本赏：申哲、朴赞郁《战，乱》
【网路票选人气赏】
男子人气赏：边佑锡《背著善宰跑》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
女子人气赏：金惠奫《背著善宰跑》
（图源：JTBC《第61届百想艺术大赏》截图）
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