逆袭女团首攻港 H1-KEY宣布11月16日来港开骚

韩国4人女团H1-KEY宣布今年11月16日 (星期六) 来港，假旺角麦花臣场馆举行《H1-KEY 1st FAN Concert [Find my KEY] In HONGKONG》，票价为 $1480 及 $980 ，10月15日起可透过 Cityline购票。4名成员瑞伊 (Seoi)、丽娜 (Riina)、辉序 (Hwiseo) 及叶儿 (Yel) 首度访港，她们心情既紧张又激动，期待跟香港M1-KEY (粉丝昵称) 见面。H1-KEY为回馈香港粉丝，将推出一系列购票福利，详情可留意主办单位大名娱乐的社交平台。

H1-KEY出道两年，成绩已相当亮丽，2023年初推出迷你专辑《Rose Blossom》，同名主打歌创下韩国K-POP界「逆袭神话」；歌曲推出首日，虽然一度打入韩国音乐平台点播榜十大位置，其后跌出榜外。然而歌曲推出一个月后，凭着清新曲风，再次受到外界关注，歌曲不仅重返排行榜，排名一度打入百大位置，还获不少音乐人翻唱，以中小型唱片公司出身的新晋女子组合来说，这种情况相当罕见，H1-KEY成功创造奇迹，带挈组合人气急升。

今年上半年，H1-KEY一口气推出两首单曲及一张迷你专辑《LOVE or HATE》，邀请不同地域音乐人合作，其中主打歌《Let It Burn》大玩摇滚风格，并邀请著名舞团One Million的编舞家Lia Kim负责排舞，抢眼的舞姿吸引全球K-POP翻拍「挑战影片」（Challenge Videos），掀起网络热潮。4名女成员表示，能够在大型舞台上演出感到非常高兴，并透露今年的目标是参加年底进行各大音乐颁奖典礼，希望将来有机会跟随偶像Blackpink及ATEEZ於美国Coachella音乐节上演出。

H1-KEY成员也强调「很高兴能在香港见到My Key，并期待度过壹段美好的时光。成员在准备很多东西，让这场粉丝演唱会更加特别，敬请期待。」

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