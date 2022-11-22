纪念发行两周年，SHINee泰民旧歌《Thinking of you》重登论坛热门！闪窝：好想你～

粉丝都好想泰民！

SHINee的泰民除了是哥哥们的宝贝忙内、更是闪窝最想念的对象！在今年入伍的泰民，让粉丝超舍不得、天天都在倒数他退伍的日子。而先前传出泰民在军中身心出状况的消息，更让粉丝挂心！还好后来状况好转，泰民也再回军队服役。



泰民在SHINee内一直是备受瞩目的焦点，不论是歌喉或是舞技都十分拿手，一向是舞台上聚光灯所在，甚至是团内第一个出solo的成员！稳定得实力、出色的表现，加上私下软萌的个性，泰民值得所有宠爱～



泰民是许多后辈崇拜的对象，《Criminal》、《IDEA》等的成功，加上第三张专辑还登上iTunes31国榜首，创下惊人solo记录！而入伍前发行的《Advice》，更是41个地区的iTunes专辑榜冠军！最近泰民的歌《Think Of You》在论坛上成为热门话题。



《Think Of You》是泰民两年前的旧歌，但温暖的旋律配上感心的歌词，至今都让粉丝记著。而在近日是这首歌发行两周年的日子，粉丝特地在这天透过这首歌，传达对泰民的思念，希望泰民在军中一切都好，粉丝们都还在等著你呀～



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