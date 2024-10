韩国OST音源强盗 Paul Kim 闪电来台会粉丝，1012邀粉丝在西门红楼一起「I Like it, Korea Milk」！

粉丝们,周末时间留起来!韩国音乐才子PAUL KIM配合韩国乳制品宣传协会「I Like it Korea Milk」邀约,时隔一年再访台旋风与粉丝互动!10月12日下午1点,Paul Kim将会 惊喜现身於西门红楼前广场「I Like it Korea Milk」活动现场,和粉丝分享自己最爱的韩国牛奶!本次活动更是免费入场,即有机会和Paul Kim击掌互动,实现最近距离的接触!

曾为《泪之女王》、《德鲁纳酒店》、《黑暗荣耀》等韩剧演唱,有著OST音源强盗的Paul Kim被韩网堪称「只要发片就通杀音源榜」!自去年11月来台举办个人演唱会后,再次实现对粉丝的诺言时隔一年再访台与粉丝见面,并将於10月12日(六)下午1点现身活动现场和粉丝互动!若不想错过Paul Kim的互动机会,切记设好日历到现场为Paul Kim应援!而配合韩国乳制品宣传协会於全球各地积极推广韩国乳制饮品,日前已於越南等地举办「I Like it Korea Milk」快闪活动,而台湾身为韩国重点宣传据点,更宣布插旗台湾,於本周末2024年10月12日至10月13日连续两天早上11点至下午7点,於西门红楼前广场举办限定快闪活动!届时现场设有DAIRYZEN、IL DONG FOOD’IS、LOTTE WELLFOOD 、MAEIL、NAMYANG 、SEOUL MILK 、YONSEI UNIVERSITY DAIRY共七家人气牛奶品牌摊位,结合游戏和试饮体验,除了让你无需飞韩国就可免费一次品尝韩国多款知名牛奶饮料,也可打卡玩游戏赢取限量T-shirt、环保袋等好礼!



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻